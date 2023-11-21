Магомед Адиев возглавит казахстанский «Актобе»

«Главный тренер национальной команды близок к тому, чтобы принять красно-белых. При этом свой пост у руля в сборной он сохранит. Вопрос этот уже обсуждался с акимом области Асхатом Шахаровым во время визита Адиева вместе с президентом федерации футбола в Актобе. Всё зависело от того, как сыграет сборная в Словении. В случае выхода национальной команды Казахстана на Евро-2024 совмещение постов оказалось бы невозможным», — сообщает Kozhakhmet_Inside.