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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
22:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Магомед Адиев возглавит казахстанский «Актобе»

Российский главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев возглавит казахстанский «Актобе».

Актобе
КазахстанЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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«Главный тренер национальной команды близок к тому, чтобы принять красно-белых. При этом свой пост у руля в сборной он сохранит. Вопрос этот уже обсуждался с акимом области Асхатом Шахаровым во время визита Адиева вместе с президентом федерации футбола в Актобе. Всё зависело от того, как сыграет сборная в Словении. В случае выхода национальной команды Казахстана на Евро-2024 совмещение постов оказалось бы невозможным», — сообщает Kozhakhmet_Inside.

Под руководством российского специалиста сборная Казахстана заняла третье место в группе H отборочного раунда чемпионата Европы — 2024. Накануне, 20 ноября, казахстанцы уступили сборной Словении (1:2) в решающем матче и лишились шансов выйти на Евро-2024 напрямую. 46-летний Адиев возглавляет сборную Казахстана с конца апреля 2023 года.

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