Новичок КПЛ объявил о назначении нового главного тренера

В 2019-м принял находившийся в зоне вылета «Локомотив» из Тбилиси, который вывел в финал Кубка и занял четвертое место, заработав право играть в еврокубках. На следующий сезон дебютировал в Лиге Европы и дошел до третьего отборочного этапа: пройдя московское «Динамо» и румынский «Университатя Крайова», потерпел поражение от испанской «Гранады». В 2021-м ушел на повышение в «Сабуртало».