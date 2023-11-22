Новичок КПЛ объявил о назначении нового главного тренера
Леван Коргалидзе стал новым главным тренером футбольного клуба «Женис». Об этом информирует пресс-служба столичной команды, передают Vesti.kz.
Леван Коргалидзе стал новым главным тренером футбольного клуба «Женис». Об этом информирует пресс-служба столичной команды, передают Vesti.kz.
Леван Отарович — талантливый специалист, бывший игрок национальной сборной Грузии, сын известного советского и грузинского футболиста Отара Коргалидзе.
Тренерскую карьеру начинал в 2017 году в «Сабуртало» в качестве тренера юношеской команды.
В 2019-м принял находившийся в зоне вылета «Локомотив» из Тбилиси, который вывел в финал Кубка и занял четвертое место, заработав право играть в еврокубках. На следующий сезон дебютировал в Лиге Европы и дошел до третьего отборочного этапа: пройдя московское «Динамо» и румынский «Университатя Крайова», потерпел поражение от испанской «Гранады». В 2021-м ушел на повышение в «Сабуртало».
Знакомство с командой состоится уже 5 декабря в Турции — на первом полноценном УТС.
Напомним, «Женис» занял третье место в минувшем сезоне первой лиги Казахстана и этим самым завоевал путевку в высший дивизион. Предыдущим наставником команды был казахстанец Ринат Алюетов.