Названы самые высокооплачиваемые игроки Серии А

Самая большая зарплата в чемпионате Италии сразу у трех игроков. Первое место делят нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку, форвард «Ювентуса» Душан Влахович и еще один игрок клуба из Турина полузащитник Адриен Рабьо — они получают по 7 млн евро чистыми.

Далее идут Войцех Щенсны (6,5 млн евро), Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам (все — «Интер») и Алекс Сандро («Ювентус») — их годовые оклады оцениваются в 6 млн.

На девятом месте располагается защитник «Интера» Алессандро Бастони, получающий 5,5 млн чистыми. В топ-10 c зарплатой 5 млн евро попали Николо Барелла, Бенжамен Павар (оба — «Интер»), Федерико Кьеза, Бремер (оба — «Ювентус») и нападающий «Милана» Рафаэл Леау, у которого эта сумма достигается благодаря бонусам.