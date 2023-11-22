Текущие события
Футбол. Сборные
21.11
Австрия
Германия
20
Футбол. Сборные
21.11
Ирландия
Новая Зеландия
11
Футбол. Сборные
21.11
Польша
Латвия
20
Футбол. Чемпионат Европы
21.11
Косово
Беларусь
01
Футбол. Чемпионат Европы
21.11
Андорра
Израиль
02
Футбол. Чемпионат Европы
21.11
Румыния
Швейцария
10
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
12.11
Интер
Фрозиноне
20
12.11
Лацио
Рома
00
12.11
Фиорентина
Болонья
21
12.11
Удинезе
Аталанта
11
12.11
Наполи
Эмполи
01
11.11
Монца
Торино
11
11.11
Ювентус
Кальяри
21
11.11
Лечче
Милан
22
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
19:02 (мск), источник: Sport24

Названы самые высокооплачиваемые игроки Серии А

Портал Tuttomercatoweb.com опубликовал список самых высокооплачимаевых футболистов, выступающих в Серии А.

Рома
Ювентус
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх

Самая большая зарплата в чемпионате Италии сразу у трех игроков. Первое место делят нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку, форвард «Ювентуса» Душан Влахович и еще один игрок клуба из Турина полузащитник Адриен Рабьо — они получают по 7 млн евро чистыми.

Далее идут Войцех Щенсны (6,5 млн евро), Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам (все — «Интер») и Алекс Сандро («Ювентус») — их годовые оклады оцениваются в 6 млн.

На девятом месте располагается защитник «Интера» Алессандро Бастони, получающий 5,5 млн чистыми. В топ-10 c зарплатой 5 млн евро попали Николо Барелла, Бенжамен Павар (оба — «Интер»), Федерико Кьеза, Бремер (оба — «Ювентус») и нападающий «Милана» Рафаэл Леау, у которого эта сумма достигается благодаря бонусам.

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян получает 3,8 млн евро и занимает 25-е место.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мне 37 лет, я не замужем. Значит, что-то со мной не так». Актриса сериала «Кухня» Елена Чернявская
Жена хоккеиста ЦСКА: «Хочешь идти в стриптиз — иди. Голые груди других девушек у меня ревность не вызывают»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь