Лидер «Тобола» заинтересовал новый клуб Станимира Стойлова

Источник: ФК "Тобол"

Турецкий клуб «Гезтепе», который недавно назначил на пост главного тренера экс-наставника «Астаны» и сборной Казахстана Станимира Стойлова, вероятно рассмотрит кандидатуру Мужикова в качестве потенциального новичка.

В этом сезоне «Гезтепе» ведет борьбу за повышение в классе в первой лиге Турции. Сейчас новая команда Стойлова находится на пятом месте и болгарский специалист ожидает, что зимой команду усилят новички. Среди них может оказаться и опытный Мужиков. Атакующий полузащитник всегда высоко котировался Стойловым, когда тот работал в «Астане», он считал Серикжана одним из самых талантливых и умных игроков страны.

В Турции Мужиков не будет считаться легионером, что также является плюсом при обсуждении сделки. Контракт полузащитника с «Тоболом» завершается в этом году, поэтому он может покинуть Костанай в статусе свободного агента.