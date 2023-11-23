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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:21 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер «Тобола» заинтересовал новый клуб Станимира Стойлова

Капитан «Тобола» Серикжан Мужиков может сменить чемпионат в зимнее трансферное окно и перебраться в Турцию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Тобол"

Турецкий клуб «Гезтепе», который недавно назначил на пост главного тренера экс-наставника «Астаны» и сборной Казахстана Станимира Стойлова, вероятно рассмотрит кандидатуру Мужикова в качестве потенциального новичка.

В этом сезоне «Гезтепе» ведет борьбу за повышение в классе в первой лиге Турции. Сейчас новая команда Стойлова находится на пятом месте и болгарский специалист ожидает, что зимой команду усилят новички. Среди них может оказаться и опытный Мужиков. Атакующий полузащитник всегда высоко котировался Стойловым, когда тот работал в «Астане», он считал Серикжана одним из самых талантливых и умных игроков страны.

В Турции Мужиков не будет считаться легионером, что также является плюсом при обсуждении сделки. Контракт полузащитника с «Тоболом» завершается в этом году, поэтому он может покинуть Костанай в статусе свободного агента.

Добавим, что в чемпионате Казахстана-2023 Мужиков сыграл 24 матча, забил два гола и отдал два ассиста. Кроме того, на его счету семь матчей в квалификации Лиги конференций сезона-2023/2024.

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