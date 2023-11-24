Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Бавария
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Монако
Футбол. Премьер-лига
25.11
Крылья Советов
Локомотив
Футбол. Первая лига
25.11
Сокол
Кубань
Футбол. Первая лига
25.11
Ленинградец
Тюмень
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
29.10
Аксу
Тобол Кс
03
29.10
Актобе
Жетысу
22
29.10
Атырау
Кайрат
00
29.10
Каспий
Ордабасы
10
29.10
Кызыл-Жар
Кайсар
01
29.10
Окжетпес
Мактаарал
11
29.10
Шахтер Кг
Астана
11
22.10
Кайсар
Атырау
10
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:21 (мск), источник: Vesti.kz

Кто возглавит «Актобе»? Названы фавориты на пост главного тренера

Пост главного тренера футбольного клуба «Актобе» по-прежнему остается вакантным после ухода казахстанского специалиста Андрея Карповича в «Елимай», который по итогам минувшего сезона пробился в высший дивизион, сообщают Vesti.kz.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Актобе"

Между тем инсайдер Айдын Кожахмет назвал главных претендентов на эту должность.

Кандидат #1. Дмитрий Парфенов.

Российский специалист не блещет каким-то внушительным бэкграундом: его работа в «Тосно», «Урале», «Арсенале» и «Родине» восторгов в России не вызывала. Но зато он в приятельских отношениях с Магомедом Адиевым, с которым «Актобе» консультируется в этом вопросе.

Кандидат #2. Владимир Чебурин.

Казахстанский специалист уже долгое время работает в Литве. И добился там немалого — чемпионские титулы с «Судувой» и «Жальгирисом», успех в еврокубках. В Казахстане он уже давно не работал, но очень хочет вернуться.

Кандидат #3. Им может стать иностранец из Западной Европы, чье имя держится в секрете.

Напомним, «Актобе» финишировал на третьем месте в чемпионате Казахстана-2023.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь