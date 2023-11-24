Кто возглавит «Актобе»? Названы фавориты на пост главного тренера

Источник: ФК "Актобе"

Между тем инсайдер Айдын Кожахмет назвал главных претендентов на эту должность.

Кандидат #1. Дмитрий Парфенов.

Российский специалист не блещет каким-то внушительным бэкграундом: его работа в «Тосно», «Урале», «Арсенале» и «Родине» восторгов в России не вызывала. Но зато он в приятельских отношениях с Магомедом Адиевым, с которым «Актобе» консультируется в этом вопросе.

Кандидат #2. Владимир Чебурин.

Казахстанский специалист уже долгое время работает в Литве. И добился там немалого — чемпионские титулы с «Судувой» и «Жальгирисом», успех в еврокубках. В Казахстане он уже давно не работал, но очень хочет вернуться.

Кандидат #3. Им может стать иностранец из Западной Европы, чье имя держится в секрете.