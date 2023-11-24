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23:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Ахдудом»

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. «Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахдуд» в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

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Источник: Пресс-служба ФК "Аль-Наср"

Встреча в Эр-Рияде закончилась победой хозяев поля со счетом 3:0. У победителей дубль оформил Криштиану Роналду (77-я и 80-я минуты), еще один мяч на счету Сами аль-Наджи (13).

В активе 38-летнего Роналду теперь 15 голов и семь передач в 13 матчах нынешнего сезона.

«Аль-Наср» одержал пятую победу подряд и с 34 очками идет на втором месте в турнирной таблице, «Аль-Ахдуд» (10 очков) располагается на 17-й позиции.

В другом матче «Аль-Таи» на своем поле победил «Аль-Раед» со счетом 4:3.

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