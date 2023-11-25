Гол Кейна принес «Баварии» шестую подряд победу в чемпионате Германии
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Кёльн» в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Кёльн» в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Кёльне закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей, у которых гол на 20-й минуте забил Гарри Кейн. Для Кейна этот гол стал 18-м в 12 играх нынешнего сезона. Это наибольшее количество голов англичанина за один сезон Бундеслиги.
Данная победа стала шестой подряд для мюнхенского клуба в национальном чемпионате. «Бавария», не проигрывающая со старта сезона, возглавила турнирную таблицу с 32 баллами, обойдя имеющий игру в запасе «Байер» (31 очко). «Кёльн» с 6 очками идет на последней, 18-й позиции.