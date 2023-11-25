Гол Кейна принес «Баварии» шестую подряд победу в чемпионате Германии

Встреча в Кёльне закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей, у которых гол на 20-й минуте забил Гарри Кейн. Для Кейна этот гол стал 18-м в 12 играх нынешнего сезона. Это наибольшее количество голов англичанина за один сезон Бундеслиги.