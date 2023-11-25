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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
01:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Кейна принес «Баварии» шестую подряд победу в чемпионате Германии

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Кёльн» в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.

Бавария
КельнЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба ФК "Бавария"

Встреча в Кёльне закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей, у которых гол на 20-й минуте забил Гарри Кейн. Для Кейна этот гол стал 18-м в 12 играх нынешнего сезона. Это наибольшее количество голов англичанина за один сезон Бундеслиги.

Данная победа стала шестой подряд для мюнхенского клуба в национальном чемпионате. «Бавария», не проигрывающая со старта сезона, возглавила турнирную таблицу с 32 баллами, обойдя имеющий игру в запасе «Байер» (31 очко). «Кёльн» с 6 очками идет на последней, 18-й позиции.

Кельн
0:1
Первый тайм: 0:1
Бавария
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