Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.11
Алавес
Гранада
31
Футбол. Зарубежный
24.11
ПСЖ
Монако
52
Футбол. Зарубежный
24.11
Кельн
Бавария
01
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
Локомотив
Футбол. Первая лига
14:00
Сокол
Кубань
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
Тюмень
Футбол. Премьер-лига
15:15
Зенит
Сочи
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Ливерпуль
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
12.11
Челси
Манчестер Сити
44
12.11
Астон Вилла
Фулхэм
31
12.11
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
11
12.11
Ливерпуль
Брентфорд
30
12.11
Вест Хэм
Ноттингем Форест
32
11.11
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
20
11.11
Арсенал
Бернли
31
11.11
Кристал Пэлас
Эвертон
23
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
03:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола ответил, почему «Ливерпуль» не попал в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, почему «Ливерпуль» не попал в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

«В прошлом сезоне у “Ливерпуля” было много проблем с травмами. Когда у тебя в команде много травм, ты ничего не можешь с этим поделать. Вот почему сейчас “Ливерпуль” не играет в Лиге чемпионов, хотя всегда был там», — сказал Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» сегодня, 25 ноября. Матч пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 мск.

В нынешнем сезоне после 12 туров английской Премьер-лиги подопечные Хосепа Гвардиолы лидируют в турнирной таблице, опережая идущий следом «Ливерпуль» на одно очко.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Полиция била нас по голове, спине, животу». Ад в Бразилии
Овечкин — «зверь», но ниже Гашека. В Америке назвали место Ови в истории
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь