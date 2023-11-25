Гвардиола ответил, почему «Ливерпуль» не попал в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона

«В прошлом сезоне у “Ливерпуля” было много проблем с травмами. Когда у тебя в команде много травм, ты ничего не можешь с этим поделать. Вот почему сейчас “Ливерпуль” не играет в Лиге чемпионов, хотя всегда был там», — сказал Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.