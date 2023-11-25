«ПСЖ» уничтожил «Монако». Головин провалил матч?

Монегаски успели полидировать в начале чемпионата, но в последнее время застопорились — набрали лишь четыре очка в трех турах до паузы на игры сборных, позволив «ПСЖ» и «Ницце» вырваться вперед. Матч в Париже становился для команды из южного княжества ключевым в первом круге — поражение в нем делало отрыв лидеров слишком серьезным.

Поэтому подопечные Адольфа Хюттера вышли на игру предельно заряженными и на стартовом отрезке матча отлично сдерживали хозяев. «ПСЖ» старался контролировать мяч, но испытывал громадные трудности с выходом из-под прессинга. Остроту получалось создать лишь за счет индивидуальных действий Усмана Дембеле, которому не хватало точности в последнем пасе.

Сами же монегаски создали на первых минутах пару неплохих моментов. Такуми Минамино бил из штрафной после затяжной атаки, но парижан спас защитник. Затем точная подача Головина с углового нашла в штрафной одинокого Магасса — теперь уже пришла очередь Джанлуиджи Доннаруммы выручать хозяев. Казалось, что матч идет по плану гостей, но одна ошибка все перечеркнула.

Вратарь Филипп Кен после несложного дальнего удара выронил мяч из рук прямо на ногу Гонсалу Рамушу — и «ПСЖ» тут же повел в счете. «Монако» быстро отыгрался, и тоже после ошибки вратаря. Доннарумма слишком долго возился с мячом под прессингом и в итоге выложил его под голевой удар Минамино. Но что-то с игре гостей сломалось и дальше матч пошел уже под диктовку команды Луиса Энрике.

Больше в первом тайме у хозяев не было проблем ни с выходом из-под прессинга, ни с созданием моментов. Парижане легко комбинировали и буквально вдавили соперника в штрафную, накатывая на ворота Кена волна за волной. Удары, подачи, проникающие передачи — «Монако» отбивался как мог, но не отбился. Дембеле подкараулил ошибку Магасса и вынудил того сфолить в штрафной, а Киллиан Мбаппе четко реализовал пенальти.

На второй тайм «Монако» снова вышел предельно заряженным — но было уже поздно. Парижане позволили гостям завладеть мячом, но не дали им создать ничего у своих ворот. Головин и партнеры буквально упирались в стену на подступах к штрафной, и пробить её не получалось.

А команда Луиса Энрике спокойно выжидала подходящего момента для контрвыпада и не упустила своего шанса в середине тайма. Сначала все тот же Дембеле пулей улетел за спину защитникам и прошил вратаря ударом с острого угла. А через пару минут хозяева после удачного прессинга вывели на удар Витинью, и бразилец ударом в дальнюю девятку фактически закрыл этот матч.

«Монако» быстро отыграл один мяч усилиями Фоларина Балогана, однако ни организовать навал, ни создать какое-то подобие интриги гости не сумели. Они много атаковали, при этом не создавая моментов. А точку в матче поставил «ПСЖ» голом Рандаля Коло-Муани уже в добавленное арбитром время.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239869&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Парижане уходят в отрыв, а монегаскам предстоит пройти через непростой период. Команде Хюттера не хватило организованности, чтобы противостоять топ-клубу на протяжении всего матча. А класса «Монако» не хватает, чтобы только за счет него выигрывать матчи против топов и титулы. И самое яркое доказательство этому — игра Александра Головина.

Россиянин был полезен в прессинге и помог команде контролировать игру в начале матча. Но атакующие действия он провалил. С первых же минут Александр начал допускать нехарактерный для себя брак в передачах, принимал плохие решения, терял мяч и почти не обострял игру. Пара точных подач с углового и дальний удар на трибуну — маловато для одного из лучших атакующих игроков Лиги 1. А на фоне разорвавшего оборону «Монако» Дембеле и даже своего партнера Минамино Головин так и вовсе смотрелся крайне бледно.