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14:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Манчестер Сити
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана (Ланкашир). Игра начнётся в 15:30 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Диаш, Аке, Родриго, Силва, Фоден, Доку, Альварес, Холанд.

«Ливерпуль»: Бекер, Александер-Арнольд, ван Дейк, Цимикас, Матип, Мак Аллистер, Собослаи, Джонс, Салах, Нуньес, Жота.

После 12 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 28 очков и занимает первое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» заработал 27 очков и расположился на второй строчке.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге чемпионата «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Во втором круге подопечные Гвардиолы одержали победу со счётом 4:1. В ⅛ финала Кубка Англии «Манчестер Сити» выиграл у «Ливерпуля» со счётом 3:2.

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