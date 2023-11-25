Футболисты «Ислочи» поднялись на третье место в чемпионате Беларуси

Минчане дважды вели в счете — 1:0 и 2:1, но удержать свое преимущество не смогли, пропустив два мяча. Благодаря этой победе, «волки» набрали 47 очков и обошли жодинских торпедовцев, которые сегодня примут на своем поле футболистов «Минска». Еще в одном сегодняшнем матче футболисты «Слуцка» у себя дома играют с солигорским «Шахтером», а в Мозыре местная «Славия» будет соперничать с «Гомелем».

Два претендента на чемпионский титул свои встречи проведут в воскресенье, 26 ноября. Лидер турнира минское «Динамо» сыграет в Бобруйске с местной «Белшиной», а гродненский «Неман» на поле «Борисов-Арены» встретится с БАТЭ. Если минчане выиграют, а гродненская дружина не победит, то столичные динамовцы за тур до финиша обеспечат себе золотые медали. Также завтра футболисты «Сморгони» примут на своем поле брестское «Динамо».