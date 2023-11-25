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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
15:19 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Ислочи» поднялись на третье место в чемпионате Беларуси

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» одержали волевую викторию над столичным «Энергетиком-БГУ» с результатом 3:2 и поднялись не третью строку в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ислочь
Энергетик-БГУЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: БЕЛТА

Минчане дважды вели в счете — 1:0 и 2:1, но удержать свое преимущество не смогли, пропустив два мяча. Благодаря этой победе, «волки» набрали 47 очков и обошли жодинских торпедовцев, которые сегодня примут на своем поле футболистов «Минска». Еще в одном сегодняшнем матче футболисты «Слуцка» у себя дома играют с солигорским «Шахтером», а в Мозыре местная «Славия» будет соперничать с «Гомелем».

Два претендента на чемпионский титул свои встречи проведут в воскресенье, 26 ноября. Лидер турнира минское «Динамо» сыграет в Бобруйске с местной «Белшиной», а гродненский «Неман» на поле «Борисов-Арены» встретится с БАТЭ. Если минчане выиграют, а гродненская дружина не победит, то столичные динамовцы за тур до финиша обеспечат себе золотые медали. Также завтра футболисты «Сморгони» примут на своем поле брестское «Динамо».

Положение в группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 63 очка, «Неман» — 59, «Ислочь» — 47, «Торпедо-БелАЗ» — 46, БАТЭ — 44. Внизу турнирной таблицы находятся «Энергетик-БГУ» (1 очко), «Белшина» (3) и «Шахтер» (6). Список лучших бомбардиров возглавляет минский динамовец Владислав Морозов, на счету которого 15 забитых мячей, на два гола меньше в активе Павла Савицкого из «Немана».

Ислочь
3:2
Первый тайм: 0:0
Энергетик-БГУ
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