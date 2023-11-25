Футболисты «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

ТАСС, 25 ноября. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1 в домашнем матче 13-го тура высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился норвежский нападающий Эрлинг Холанд (27-я минута).

Он побил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству матчей, затраченных на первые 50 голов. Норвежцу удалось добраться до этой отметки за 48 матчей, предыдущий рекорд принадлежал английскому форварду Энди Коулу (65 матчей), лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер забил первые 50 мячей за 66 матчей.

У гостей отличился Трент Александр-Арнольд (80).

«Манчестер Сити» прервал победную серию в домашних матчах во всех турнирах, остановившись на отметке 24 матча. Рекордом является 25-матчевая серия «Сандерленда», который не проигрывал на своем поле с декабря 1890 года по апрель 1892-го.