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18:20 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Манчестер Сити
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 25 ноября. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1 в домашнем матче 13-го тура высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился норвежский нападающий Эрлинг Холанд (27-я минута).

Он побил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству матчей, затраченных на первые 50 голов. Норвежцу удалось добраться до этой отметки за 48 матчей, предыдущий рекорд принадлежал английскому форварду Энди Коулу (65 матчей), лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер забил первые 50 мячей за 66 матчей.

У гостей отличился Трент Александр-Арнольд (80).

«Манчестер Сити» прервал победную серию в домашних матчах во всех турнирах, остановившись на отметке 24 матча. Рекордом является 25-матчевая серия «Сандерленда», который не проигрывал на своем поле с декабря 1890 года по апрель 1892-го.

«Манчестер Сити» сохраняет первую строчку в турнирной таблице чемпионата, на счету команды 29 очков в 13 матчах, в следующем туре действующие чемпионы лиги дома сыграют против «Тоттенхэма». «Ливерпуль» с 28 очками идет вторым. В следующем матче чемпионата подопечные Юргена Клоппа примут «Фулхэм».

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