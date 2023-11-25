«Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 1:1. Оба мяча во встрече забили футболисты «Райо Вальекано»: Унай Лопес (39-я минута) открыл счет, «Барселона» отыгралась благодаря автоголу Флорьяна Лежена (82).