«Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании
«Барселона» избежала поражения в матче чемпионата Испании благодаря автоголу.
Райо Вальекано
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«Барселона» избежала поражения в матче чемпионата Испании благодаря автоголу.
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 1:1. Оба мяча во встрече забили футболисты «Райо Вальекано»: Унай Лопес (39-я минута) открыл счет, «Барселона» отыгралась благодаря автоголу Флорьяна Лежена (82).
«Барселона» набрала 31 очко и располагается на третьем месте в таблице чемпионата, «Райо Вальекано» (19 очков) идет на восьмой позиции. В следующем туре каталонцы примут мадридский «Атлетико», а «Райо Вальекано» в гостях сыграет против «Атлетика» из Бильбао.