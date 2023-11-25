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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
19:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании

«Барселона» избежала поражения в матче чемпионата Испании благодаря автоголу.

Райо Вальекано
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 1:1. Оба мяча во встрече забили футболисты «Райо Вальекано»: Унай Лопес (39-я минута) открыл счет, «Барселона» отыгралась благодаря автоголу Флорьяна Лежена (82).

«Барселона» набрала 31 очко и располагается на третьем месте в таблице чемпионата, «Райо Вальекано» (19 очков) идет на восьмой позиции. В следующем туре каталонцы примут мадридский «Атлетико», а «Райо Вальекано» в гостях сыграет против «Атлетика» из Бильбао.

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1:1
Первый тайм: 1:0
Барселона
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