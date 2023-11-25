Холанд установил крутой рекорд в АПЛ. А форвард «Ливерпуля» после игры наехал на Гвардиолу

Главный матч дня «Сити» — «Ливерпуль» закончился вничью. Гости провели невнятный первый тайм, но смогли отыграться после перерыва. Получилась ничья на радость другим топ-клубам АПЛ (особенно «Арсеналу»).

Футбол Англия 2023/2024 Тур 13, 25.11.2023, 15:30 Манчестер Сити 1 Ливерпуль 1

«Сити» в какой-то степени удивил уже заявкой на матч. И дело не в том, кто вышел на поле, а в том, кто остался на скамейке. На ней оказались лишь восемь футболистов, из которых два — вратари. Атаку по ходу матча вообще было не усилить. В результате счёт по заменам оказался 0:5.

Хозяева забрали инициативу, и «Ливерпулю» пришлось иногда вжиматься к своим воротам. Когда Доку с мячом подходил к штрафной, то по нему не только играл Трент, но и рядом с ним подстраховывал Салах. Египетскому нападающему приходилось возвращаться в собственную штрафную вместо того, чтобы принимать забросы на грани офсайда и убегать к чужим воротам.

У «Ливерпуля» плохо смотрелись сразу несколько футболистов. В первую очередь Джонс, который примерно каждый второй раз терял мяч. Нуньес не использовал пару хороших моментов, а ещё в нескольких случаях залезал в офсайд. Ну и Алисон выглядел нервозным — на 11-й минуте грубо обрезался, а на 27-й неудачно выбил мяч. В первом случае «Сити» простил, а во втором — уже нет. Аке сразу обострил, и Холанд свой момент реализовал.

Гол норвежца стал рекордным. Нападающий отличился в 50-й раз в АПЛ. На это у него ушло 48 матчей. Ещё никому не удавалось так быстро дойти до этой отметки:

48 — Эрлинг Холанд;

65 — Энди Коул;

66 — Алан Ширер;

68 — Руд ван Нистелрой;

72 — Фернандо Торрес;

72 — Мохамед Салах.

Второй тайм получился значительно лучше для гостей. Вероятно, в том числе из-за замен Жоты и Джонса, которые выпадали. На 54-й минуте вышли Луис Диас и Гравенберх. Нельзя сказать, что игра полностью выравнялась, но «Ливерпуль» в целом выглядел увереннее и меньше допускал атак на свои ворота.

Правда, ещё один классный момент для Холанда удалось создать, но норвежец не смог забить с близкой дистанции. И сразу же в ответной атаке «Ливерпуль» сравнял счёт. Точный удар из штрафной внезапно оказался на счету Трента. Само собой, это первый мяч защитника в этом сезоне. Празднуя, он подошёл к трибуне и приложил палец к губам. Выглядело достаточно дерзко.

В оставшееся время «Сити» давил как мог, шансы были у Бернарду Силвы на 90+5-й минуте и у Холанда на 90+8-й, но забить второй мяч хозяевам так и не удалось. В результате в турнирной таблице первые пять команд выстроились на расстоянии одного очка друг за другом. И последнее, что можно отметить — по завершении матча Дарвин Нуньес бросился предъявлять претензии тренеру «Ман Сити». Правда, не совсем понятно, что не так сделал Гвардиола.