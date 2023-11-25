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21:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ньюкасл» в большинстве разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии

Футболисты «Ньюкасла» в большинстве разгромили «Челси» в матче чемпионата Англии.

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Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Лондонский «Челси» потерпел поражение от «Ньюкасла» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась со счетом 4:1. В составе победителей отличились Александер Исак (13-я минута), Джамал Ласселлс (60), Жоэлинтон (61) и Энтони Гордон (83). У гостей мяч забил Рахим Стерлинг (23).

На 73-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален футболист «Челси» Рис Джеймс.

«Ньюкасл», набравший 23 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» с 16 баллами располагается на десятой строчке.

Результаты других матчей

«Бёрнли» — «Вест Хэм» — 1:2

«Лутон Таун» — «Кристал Пэлас» — 2:1

«Ноттингем Форест» — «Брайтон» — 2:3

«Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут» — 1:3

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4:1
Первый тайм: 1:1
Челси
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