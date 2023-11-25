«Ньюкасл» в большинстве разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии
Футболисты «Ньюкасла» в большинстве разгромили «Челси» в матче чемпионата Англии.
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Футболисты «Ньюкасла» в большинстве разгромили «Челси» в матче чемпионата Англии.
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Лондонский «Челси» потерпел поражение от «Ньюкасла» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась со счетом 4:1. В составе победителей отличились Александер Исак (13-я минута), Джамал Ласселлс (60), Жоэлинтон (61) и Энтони Гордон (83). У гостей мяч забил Рахим Стерлинг (23).
На 73-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален футболист «Челси» Рис Джеймс.
«Ньюкасл», набравший 23 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» с 16 баллами располагается на десятой строчке.