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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
22:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Хвичи помог «Наполи» обыграть «Аталанту» в матче 13-го тура Серии А

Сегодня, 25 ноября, прошёл матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Наполи».

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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени.

«Наполи» обыграл «Аталанту» со счётом 2:1.

В конце первого тайма, на 44-й минуте, Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче, выведя «Наполи» вперёд. В начале второй половины, на 53-й минуте, Адемола Лукман сравнял счёт. В концовке встречи, на 79-й минуте, Элиф Элмас вновь вывел «Наполи» вперёд, установив окончательный счёт матча — 2:1, победа «Наполи».

После 13 туров Серии А «Аталанта» набрала 20 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Наполи» заработал 24 очка и расположился на третьей строчке.

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Первый тайм: 0:1
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