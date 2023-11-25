Гол Хвичи помог «Наполи» обыграть «Аталанту» в матче 13-го тура Серии А

Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени.

«Наполи» обыграл «Аталанту» со счётом 2:1.

В конце первого тайма, на 44-й минуте, Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче, выведя «Наполи» вперёд. В начале второй половины, на 53-й минуте, Адемола Лукман сравнял счёт. В концовке встречи, на 79-й минуте, Элиф Элмас вновь вывел «Наполи» вперёд, установив окончательный счёт матча — 2:1, победа «Наполи».