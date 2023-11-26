15-летний Франческо Камарда дебютировал за «Милан» и поставил рекорд в Серии А

Из-за травм и дисквалификаций атакующих игроков в обойме итальянского «Милана» главный тренер команды Стефано Пиоли мог рассчитывать в центре нападения только на Луку Йовича. Именно поэтому 15-летний Камарда был вызван в основу.

До этого рекорд принадлежал защитнику «Болоньи» Уиздому Амею, который вышел на замену в матче с «Дженоа» в возрасте 15 лет и 274 дней.