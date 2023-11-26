Хаверц сделал «Арсенал» лидером АПЛ, «Райо» — кошмар «Барселоны», голы Хвичи и Оздоева

Англия: «Ньюкасл» растоптал «Челси»

Футбол Англия 2023/2024 Тур 13, 25.11.2023, 18:00 Ньюкасл Юнайтед 4 Челси 1

Довольно статусная по нынешним меркам игра ожидаемо отошла на второй план на фоне противостояния «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Между тем встреча на «Сент-Джеймс Парк» получилась классной и уж точно более зрелищной, чем на «Этихаде». А первый гол пропустившего месяц Исака — какая-то тики-така в миниатюре с проникающим пасом 17-летнего Майли. Впрочем, отмечая хладнокровие и выдержку юноши, нельзя не задать вопрос: куда побежал имевший возможность помешать автору гола Кукурелья?!

Команда Эдди Хау в принципе выглядела интереснее, но ей не хватало завершения в первом тайме. Жоэлинтон простил соперника, замыкая подачу углового из площади ворот, а штрафной Триппьера пришелся в перекладину. Зато в плане стандартов на удивление успешнее оказался Стерлинг. Сам заработал штрафной и сам же перебросил «стенку», отправив мяч под перекладину. В общем, поддержал тренд, согласно которому «Челси», пропуская первым, обязательно отвечает.

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Против «Тоттенхэма» это принесло победу. С «Ман Сити» случились потрясающие 4:4. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, хотя казалось, что синие после перерыва перевели игру в выгодное себе русло. Моменты куда-то пропали, и тут подача Гордона нашла в площади ворот потерянного всеми Ласкеллеса. И сразу же дикая ошибка Тиагу Силвы обернулась третьим голом от выскочившего один на один Жоэлинтона. А если у кого-то и после этого возникли сомнения в исходе игры, их развеяло удаление нарвавшегося на вторую желтую карточку Джеймса. Шикарный результат для обескровленного травмами «Ньюкасла». И ужасный для еще не проигрывавшего в «Челси» столь крупно Маурисио Почеттино.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 13, 25.11.2023, 20:00 Брентфорд 0 Арсенал 1

«Арсенал» получил роскошный подарок в виде ничьей «Ман Сити» и «Ливерпуля». Побеждай — и ты единоличный лидер. Но с колючим «Брентфордом» пришлось помучиться. В первом тайме «канониры» спаслись благодаря оказавшемуся на ленточке Райсу, который выручил и команду, и персонально допустившего дикую ошибку и подарившего мяч сопернику Рамсдейла. А сами гости остались без гола из-за микроскопического офсайда у Троссара.

Что до второго тайма, то чем ближе был финальный свисток, тем больше сомнений закрадывалось в успехе фаворита. В какой-то момент «Арсенал» стал просто грузить мяч в штрафную, и эта нехитрая тактика принесла успех, а подача Сака на забившего с острого угла Хаверца все же вывела «канониров» на первое место. Получился идеальный подарок к юбилею Микеля Артеты, который за 200 матчей на скамейке красно-белых превзошел достижения двух легенд клуба.

Арсен Венгер на этой отметке выиграл 111 раз. Джордж Грэм — 106. А у их испанского наследника уже 116 побед! И надо заметить, что эту статистику Артете помогает улучшить умение управлять игрой, а гол Хаверца — десятый, забитый вышедшими на замену футболистами. По данному показателю «Арсеналу» — как и в таблице — равных в АПЛ сейчас нет.

Испания: Гризманн — король 1:0

Футбол Испания 2023/2024 Тур 14, 25.11.2023, 16:00 Райо Вальекано 1 Барселона 1

Кадровые проблемы — перманентное состояние «Барселоны» в текущем сезоне. Стоило дождаться возвращения в строй давно не игравших Педри и Френки де Йонга, как вне игры остались тер Штеген с Гави. Все это не может не сказываться на хромающем в последнее время качестве игры, а тут еще и встреча с самым неудобным для Хави соперником, которого он в ла лиге еще не обыгрывал. «Реал», «Атлетико» — со всеми справился, а «Райо» словно заколдованный. Четвертая попытка тоже не принесла результата (=2−2).

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Больше того — сине-гранатовые рисковали проиграть, полностью провалив первый тайм. Хорошо, перед перерывом Бальде спас от второго пропущенного гола и не дал замкнуть прострел в площади ворот. И он же выступил в роли спасителя «Барсы», своей подачей спровоцировав автогол Лежена. На ответный мяч каталонцы во второй половине наиграли с запасом, только на выходе получился подарок конкурентам. Хотя сине-гранатовым есть, чем гордиться: ни одна команда в лигах топ-5 в этом сезоне не набрала столько очков (15) благодаря голам в заключительных пятнадцатиминутках. 25 нояб 23:00 Атлетико — Мальорка 1:0.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 14, 25.11.2023, 23:00 Атлетико 1 Мальорка 0

В 600-м матче Коке за «Атлетико» команда Диего Симеоне сражалась с невезением. За первый тайм «матрасники» нанесли девять ударов и все — мимо. Особо отличился отправивший мяч выше ворот Мората. Когда же после перерыва он пробил с отскоком от земли, мяч из угла вытащил Райкович. А хет-трик из осечек Мората оформил промахом с нескольких метров. Пришлось ждать очередного подвига Гризманна — идеального игрока для Симеоне. Француз в субботу превзошел достижение великого Уго Санчеса, забив в ла лиге 21-й победный мяч в играх, завершившихся со счетом 1:0.

Италия: 15-летний дебютант

Футбол Италия 2023/2024 Тур 13, 25.11.2023, 20:00 Аталанта 1 Наполи 2

Кварацхелия сделал все, чтобы вторая премьера Вальтера Маццари на посту главного тренера «Наполи» получилась победной. У Хвичи, который в концовке первого тайма отправил мяч в сетку головой, фантастическая статистика: с начала прошлого сезона он единственный игрок серии А, у которого не менее 18 голов и 18 результативных передач. В лигах топ-5 выше показатели только у Месси, Сака, Гризманна, Винисиуса Жуниора и Салаха.

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Но если ближе к перерыву «Наполи» резко активизировался, то с началом второго тайма инициативу забрала «Аталанта», и Лукман замкнул подачу Хатебура, который еще в первой половине сменил травмировавшегося Дзаппакосту. И это еще не засчитали гол Пашалича, так как в офсайде оказался ассистировавший ему Копмайнерс. Но в итоге «Наполи» не просто выстоял, а спровоцировал прессингом ошибку бергамасков. А лечившийся с начала октября Осимхен вернулся на поле с таким желанием, что в подкате переправил мяч решившему судьбу игры Эльмасу.

Благодаря этому успеху южане сохранили место в четверке, увеличив отрыв от поверженной «Аталанты» до четырех очков. Ну, а Маццари верен себе. Этот специалист семь раз принимал команды серии А и ни разу не проиграл в день дебюта, но новом посту (+5=2).

Футбол Италия 2023/2024 Тур 13, 25.11.2023, 22:45 Милан 1 Фиорентина 0

Не побеждавший четыре тура «Милан», как и «Наполи», остался в лигочемпионском квартете и отсек прямого конкурента. После двух сухих поражений на «Сан-Сиро» россонери наконец-то забили благодаря активности Эрнандеса, который заработал пенальти, заставив Паризи сбить себя с ног, и сам же привел приговор в исполнение. Француз уже пять сезонов забивает не менее двух мячей, что в лигах топ-5 удавалось только одному игроку обороны — латералю «ПСЖ» Хакими.

Только главной фигурой вечера стал не Тео, и не совершивший несколько крутых сейвов и отбивший на последних минутах удар лицом Меньян, а юный Франческо Камарда. В 15 лет и 260 дней вундеркинд стал самым юным участником матча серии А. Этого мальчишку, демонстрировавшего космическую результативность со своими сверстниками (485 голов в 89 матчах) летом перевели в команду U-19, и он уже отметился тремя мячами в юношеской Лиге УЕФА. А сейчас кадровые проблемы поспособствовали исторической премьере. Против «Фиорентины», которой год назад он забил в чемпионском сезоне в категории U-15.

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Германия: крутой камбэк Дортмунда

Футбол Германия 2023/2024 Тур 12, 25.11.2023, 17:30 Вердер 0 Байер 3

«Байер» ответил на пятничную победу «Баварии» в Кельне и вернулся на первое место. В первом тайме в Бремене комфортный перевес леверкузенцем принесли угловые, причем речь не о прямых подачах, а об атаках вторым темпом. А добил «Вердер» выстрелом с острого угла Гримальдо. Наконец-то дождавшийся вызова в сборную Испании защитник в этом сезоне выдал уникальную серию из шести гостевых игр с результативными баллами (6+1).

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И это далеко не все рекорды, установленные «аспириновыми» в субботу. Во-первых, Хаби Алонсо — первый тренер, выигравший с «Байером» в бундеслиге восемь раз подряд. Во-вторых, ни одна команда в истории турнира прежде не забивала в каждом из первых двенадцати матчей чемпионата не менее двух мячей.

Футбол Германия 2023/2024 Тур 12, 25.11.2023, 17:30 Боруссия Д 4 Боруссия М 2

Дерби двух «Боруссий» почти никогда не получаются банальными, но нынешнее уже в первом тайме переплюнуло самые крутые сюжеты. К середине тайма Дортмунд безнадежно проигрывал, однако до перерыва успел превратить 0:2 в 3:2. Начало камбэку положил выстрел Забитцера с подачи Брандта. Спустя две минуты заброс на Байно-Гиттенса закончился скидкой на сравнявшего счет Фюллькруга. А потом англичанин забил сам, выжав максимум из жесткого командного прессинга. После такого редко кому удается прийти в себя, однако Гладбах жил надеждой в силу низкой реализации «шмелей» во втором тайме.

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Гости организовали финальный штурм, и развязка наступила только в компенсированное время — когда голкипер отправился на подачу углового, а в итоге Мален умчался с мячом к пустым воротам младшей «Борусии». Дортмунд поднялся на четвертое место, воспользовавшись поражением «Лейпцига» в Вольфсбурге (1:2).

Греция: ПАОК уже в тройке

Магомед Оздоев продолжает покорять греческий чемпионат, положив начало разгрому «Пансерраикоса» (5:0), имевшего шанс ворваться в шестерку, которая на втором этапе продолжит борьбу за титул. На этот раз Оздоев откликнулся на диагональ Тайсона и, опередив защитников, отправил мяч в сетку головой. Победа подняла ПАОК на третье место, однако в воскресенье «двуглавых орлов» может снова обойти АЕК.

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Статистика дня

1-й в истории АПЛ командой, стартовавшей с семи домашних поражений, стал «Бернли».

2-м после Йоветича футболистом, который в XXI забивал во всех лигах топ-5, стал нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт.

3 пенальти парировал в 2023 году в бундеслиге голкипер Дамен. Один за «Аугсбург» и два — за «Майнц».

15 матчей подряд (с учетом двух игр в «Аяксе») выиграл в голландском чемпионате главный тренер ПСВ Петер Бос. Это лучшая серия со времен Луи ван Гала в 2005 году.

17 матчей подряд «Брайтон» обязательно как забивает, так и пропускает. В прошлый раз такая серия фиксировалась в Англии в сезоне-1959/60 в исполнении «МЮ».

12 очков набрал «Ливерпуль» в последних 11 играх, где красные уступали в счете (+4=6−1).

18 лет и 68 дней прошло с дебюта форварда Гамейро в «Страсбуре». Это новый клубный рекорд эльзасцев, которым прежде владел выступавший с 1950 по 1969 год Раймон Каэльбель.

28 мячей забил в голландском чемпионате с начала года нападающий «Фейеноорда» Хименес. Это лучший показатель турнира со времен блиставшего в 2009-м Луиса Суареса (30 голов).

48 матчей потребовалось нападающему «Манчестер Сити» Холанну, чтобы в рекордно короткие сроки забить 50 мячей в АПЛ.