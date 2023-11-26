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10:37 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Астаны» ведет переговоры с «Актобе»

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук ведет переговоры с «Актобе», сообщают Vesti.kz со ссылкой на «Динамоманию».

Актобе
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Источник: fcshakhter.by

Украинский специалист уже работал в Казахстане — с 2018 по 2019 год он возглавлял «Астану».

«Черноморец» Григорчук тренирует с 2021 года. На данный момент одесситы занимают восьмое место в турнирной таблице премьер-лиги.

В тренерской карьере Григорчука еще были «Шахтер» (Солигорск), «Габала» (Азербайджан), «Металлург» (Запорожье), «Вентспилс», «Динабург» (оба — Латвия).

Предыдущим наставником «Актобе» был казахстанец Андрей Карпович, принявший «Елимай» (Семей), добившегося повышения в классе по итогам сезона в первой лиге-2023.

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