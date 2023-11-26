Экс-тренер «Астаны» ведет переговоры с «Актобе»

Источник: fcshakhter.by

Украинский специалист уже работал в Казахстане — с 2018 по 2019 год он возглавлял «Астану».

«Черноморец» Григорчук тренирует с 2021 года. На данный момент одесситы занимают восьмое место в турнирной таблице премьер-лиги.

В тренерской карьере Григорчука еще были «Шахтер» (Солигорск), «Габала» (Азербайджан), «Металлург» (Запорожье), «Вентспилс», «Динабург» (оба — Латвия).