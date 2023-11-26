Турецкий клуб зимой намерен подписать нападающего сборной Казахстана

«“Трабзонспор” под руководством Абдуллы Авчи начал работу по подготовке к январскому трансферному окну. Стало известно, что “бордово-синие” внесли в свой список казахстанского нападающего Максима Самородова, за которым они наблюдали вживую.



Ожидается, что зимой “Трабзонспор” расстанется с Умутом Бозоком, и скорее всего, получит усиление в лице нападающего. Абдулла Авчи, который использует Эниса Дестана в качестве альтернативы Онуачу, хочет получить еще одного нападающего на случай ухода Умута, учитывая возможную травму или дисквалификацию. Одним из игроков, за которыми следит скаутский комитет, является Максим Самородов.



У 21-летнего казахстанского футболиста есть преимущество — он не будет считаться легионером. В “Бешикташе” Бахтияр Зайнутдинов также освобожден от иностранного правила, а за Самородовым наблюдали в прямом эфире за последним матчем Казахстана против Словении. Казахстанская пресса также сообщала, что интерес к 21-летнему нападающему проявляет “Трабзонспор”. Самородов, играющий как на позиции нападающего, так и на флангах, в этом сезоне забил 7 голов и отдал 5 результативных передач в 29 матчах за “Актобе”», — отмечает турецкое издание.