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14:00 (мск), источник: Vesti.kz

Турецкий клуб зимой намерен подписать нападающего сборной Казахстана

Игрок сборной Казахстана Максим Самородов стал трансферной целью турецкого клуба «Трабзонспор», передают Vesti.kz.

Актобе
Трабзонспор
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Источник: КФФ

По данным Sporx «Трабзонспор» активно следил за форвардом «Актобе» и включил его в свой шорт-лист.

«“Трабзонспор” под руководством Абдуллы Авчи начал работу по подготовке к январскому трансферному окну. Стало известно, что “бордово-синие” внесли в свой список казахстанского нападающего Максима Самородова, за которым они наблюдали вживую.

Ожидается, что зимой “Трабзонспор” расстанется с Умутом Бозоком, и скорее всего, получит усиление в лице нападающего. Абдулла Авчи, который использует Эниса Дестана в качестве альтернативы Онуачу, хочет получить еще одного нападающего на случай ухода Умута, учитывая возможную травму или дисквалификацию. Одним из игроков, за которыми следит скаутский комитет, является Максим Самородов.

У 21-летнего казахстанского футболиста есть преимущество — он не будет считаться легионером. В “Бешикташе” Бахтияр Зайнутдинов также освобожден от иностранного правила, а за Самородовым наблюдали в прямом эфире за последним матчем Казахстана против Словении. Казахстанская пресса также сообщала, что интерес к 21-летнему нападающему проявляет “Трабзонспор”. Самородов, играющий как на позиции нападающего, так и на флангах, в этом сезоне забил 7 голов и отдал 5 результативных передач в 29 матчах за “Актобе”», — отмечает турецкое издание.

Добавим, что ранее сам Самородов заявил о предложенном ему контракте со стороны «Актобе», однако он его не принял и хочет продолжить карьеру в Европе. Помимо «Трабзонспора», казахстанским нападающим интересуются российские «Крылья Советов», итальянский «Торино» и австрийский «Рапид».

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