Турецкий клуб зимой намерен подписать нападающего сборной Казахстана
Игрок сборной Казахстана Максим Самородов стал трансферной целью турецкого клуба «Трабзонспор», передают Vesti.kz.
Игрок сборной Казахстана Максим Самородов стал трансферной целью турецкого клуба «Трабзонспор», передают Vesti.kz.
По данным Sporx «Трабзонспор» активно следил за форвардом «Актобе» и включил его в свой шорт-лист.
«“Трабзонспор” под руководством Абдуллы Авчи начал работу по подготовке к январскому трансферному окну. Стало известно, что “бордово-синие” внесли в свой список казахстанского нападающего Максима Самородова, за которым они наблюдали вживую.
Ожидается, что зимой “Трабзонспор” расстанется с Умутом Бозоком, и скорее всего, получит усиление в лице нападающего. Абдулла Авчи, который использует Эниса Дестана в качестве альтернативы Онуачу, хочет получить еще одного нападающего на случай ухода Умута, учитывая возможную травму или дисквалификацию. Одним из игроков, за которыми следит скаутский комитет, является Максим Самородов.
У 21-летнего казахстанского футболиста есть преимущество — он не будет считаться легионером. В “Бешикташе” Бахтияр Зайнутдинов также освобожден от иностранного правила, а за Самородовым наблюдали в прямом эфире за последним матчем Казахстана против Словении. Казахстанская пресса также сообщала, что интерес к 21-летнему нападающему проявляет “Трабзонспор”. Самородов, играющий как на позиции нападающего, так и на флангах, в этом сезоне забил 7 голов и отдал 5 результативных передач в 29 матчах за “Актобе”», — отмечает турецкое издание.
Добавим, что ранее сам Самородов заявил о предложенном ему контракте со стороны «Актобе», однако он его не принял и хочет продолжить карьеру в Европе. Помимо «Трабзонспора», казахстанским нападающим интересуются российские «Крылья Советов», итальянский «Торино» и австрийский «Рапид».