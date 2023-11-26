Футболисты минского «Динамо» стали восьмикратными чемпионами Беларуси

Источник: ФК "Динамо-Минск"

Сегодня в поединке предпоследнего тура 33-го национального первенства подопечные Вадима Скрипченко разгромили в Бобруйске местную «Белшину» со счетом 4:0 и стали недосягаемы для своего единственного конкурента — гродненского «Немана».

Лидеры первенства полностью доминировали в сегодняшнем матче и Александр Сачивко, Иван Бахар, Алексей Гаврилович и Даниил Зорин четыре раза поразили ворота бобруйчан. Предыдущий чемпионский титул столичные динамовцы завоевали 19 лет назад — в 2004 году.

Гродненский «Неман», который стал серебряным призером, сыграет в Борисове с БАТЭ. Если для команды Игоря Ковалевича результат этой встречи уже не имеет турнирного значения, то для борисовчан очень важно добиться победы и продолжить борьбу за бронзу.

Также сегодня футболисты «Сморгони» принимают на своем поле брестское «Динамо».