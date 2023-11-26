Футболисты минского «Динамо» стали восьмикратными чемпионами Беларуси
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» стали восьмикратными чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» стали восьмикратными чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке предпоследнего тура 33-го национального первенства подопечные Вадима Скрипченко разгромили в Бобруйске местную «Белшину» со счетом 4:0 и стали недосягаемы для своего единственного конкурента — гродненского «Немана».
Лидеры первенства полностью доминировали в сегодняшнем матче и Александр Сачивко, Иван Бахар, Алексей Гаврилович и Даниил Зорин четыре раза поразили ворота бобруйчан. Предыдущий чемпионский титул столичные динамовцы завоевали 19 лет назад — в 2004 году.
Гродненский «Неман», который стал серебряным призером, сыграет в Борисове с БАТЭ. Если для команды Игоря Ковалевича результат этой встречи уже не имеет турнирного значения, то для борисовчан очень важно добиться победы и продолжить борьбу за бронзу.
Также сегодня футболисты «Сморгони» принимают на своем поле брестское «Динамо».
Положение в группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 66 очков, «Неман» — 59, «Торпедо-БелАЗ» — 49, «Ислочь» — 47, БАТЭ — 44. Внизу турнирной таблицы находятся «Энергетик-БГУ» (1 очко), «Белшина» (3) и «Шахтер» (6). Список лучших бомбардиров возглавляет минский динамовец Владислав Морозов, на счету которого 15 забитых мячей, на два гола меньше в активе Павла Савицкого из «Немана».