Умер бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Англии по футболу Венейблс

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший главный тренер лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм», испанской «Барселоны» и сборной Англии по футболу британец Терри Венейблс умер на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Тоттенхэма».

Причины смерти не сообщаются.

«Клуб глубоко опечален известием о кончине бывшего игрока и тренера команды Терри Венейблса. Наши глубочайшие соболезнования друзьям и семье Терри в это невероятно трудное время. В знак уважения мы устроим минутные аплодисменты перед началом матча, а наши игроки будут носить черные повязки на рукавах во время сегодняшней встречи чемпионата Англии против “Астон Виллы”, — говорится в заявлении “Тоттенхэма”.

В период игровой карьеры Венейблс выступал за английские «Челси», «Тоттенхэм», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Кристал Пэлас». В составе «Челси» он стал обладателем Кубка лиги (1975), вместе с «Тоттенхэмом» — обладателем Кубка Англии (1967).