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15:51 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Англии по футболу Венейблс

Ему было 80 лет.

Барселона
Англия
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Источник: AP 2023

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший главный тренер лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм», испанской «Барселоны» и сборной Англии по футболу британец Терри Венейблс умер на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Тоттенхэма».

Причины смерти не сообщаются.

«Клуб глубоко опечален известием о кончине бывшего игрока и тренера команды Терри Венейблса. Наши глубочайшие соболезнования друзьям и семье Терри в это невероятно трудное время. В знак уважения мы устроим минутные аплодисменты перед началом матча, а наши игроки будут носить черные повязки на рукавах во время сегодняшней встречи чемпионата Англии против “Астон Виллы”, — говорится в заявлении “Тоттенхэма”.

В период игровой карьеры Венейблс выступал за английские «Челси», «Тоттенхэм», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Кристал Пэлас». В составе «Челси» он стал обладателем Кубка лиги (1975), вместе с «Тоттенхэмом» — обладателем Кубка Англии (1967).

Венейблс возглавлял «Кристал Пэлас», «Куинз Парк Рейнджерс», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас», Лидс«, испанскую “Барселону”, а также сборные Англии и Австралии. Под его руководством “Барселона” стала чемпионом Испании (1985) и финалистом Кубка европейских чемпионов (1986, сейчас турнир называется Лига чемпионов — прим. ТАСС), а “Тоттенхэм” выиграл Кубок Англии (1991). В 1996 году Венейблс возглавлял сборную Англии на домашнем чемпионате Европы, тогда команда стала бронзовым призером турнира, в полуфинале уступив в серии пенальти со счетом 5:6 будущим победителям первенства команде Германии (основное и дополнительное время — 1:1). Автором единственного нереализованного пенальти в составе англичан стал нынешний наставник сборной Гарет Саутгейт.

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