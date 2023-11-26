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19:08 (мск), источник: Sport24

Тайная любовница Месси. Говорят, брак великого Лео с Антонеллой дал трещину: кто она, разлучница?

«Самый большой кризис за 15 лет брака».

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Источник: Соцсети

Вокруг Лионеля Месси разворачивается скандал: лучшего футболиста планеты заподозрили в том, что он изменяет своей супруге Антонелле Рокуццо.

В пятницу, 24 ноября, бразильское издание Direto Do Miolo сообщило у себя в соцсетях, что Месси и Рокуццо переживают «крупнейший кризис за 15 лет брака». Поводом для раздора оказалась бразильская журналистка София Мартинес — именно с ней, согласно слухам, у Лионеля закрутился роман.

По данным двух испанских источников, Telecinco и Los 40, из-за вероятной измены Месси он и Антонелла начали спать в разных кроватях, хотя раньше спали в одной.

В интернете потенциальный адюльтер в семье Месси обсуждают еще с начала ноября. Во время церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023 аргентинец, разговаривая с интервьюером-мужчиной, несколько раз смущенно переглянулся с Софией, которая в этот момент стояла неподалеку. Фанаты сделали из нежных переглядок однозначный вывод: между Месси и журналисткой что-то есть!

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Отметим, что имя Мартинес не впервые попадает в заголовки СМИ рядом с фамилией Месси. После полуфинала ЧМ-2022 в Катаре, в котором Аргентина разгромила Хорватию (3:0), журналистка осыпала Лео комплиментами — и это не могло ему не понравиться.

"Это не вопрос, но я хочу сказать вам это. Приближается финал чемпионата мира, и, конечно же, мы все хотим выиграть кубок. Я просто хочу сказать вам, что независимо от результата в финале, есть кое-что, что никто не сможет отнять у вас, и это тот факт, что вы нашли отклик у аргентинцев, у всех до единого. Я серьезно.

Нет ни одного ребенка, у которого не было бы вашей футболки, настоящей или фальшивой. Поистине, вы оставили свой след в жизни каждого. И для меня это важнее победы на любом чемпионате мира. Никто не сможет отнять этого у вас, и это — моя благодарность за то количество счастья, которое вы приносите многим людям", — сказала Мартинес, обращаясь к Месси.

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Через неделю после церемонии вручения «ЗМ» — 2023 Мартинес выступила в прессе, поспешив опровергнуть слухи о своей интрижке с Лионелем. София подчеркнула, что Месси находится в хороших отношениях со многими журналистами и что их общение состояло всего лишь из «дружеского обмена мнениями». «Все дело в том, что я женщина-журналист, а не мужчина-журналист, и только поэтому люди неправильно все поняли», — заявила 30-летняя девушка.

Даниэлла Семан, жена близкого друга Месси и экс-футболиста сборной Испании Сеска Фабрегаса, также опровергла сообщения о связи Лионеля с Софией. «Что за публикация! В ней нет смысла. И нет правды», — написала Семан в социальных сетях.

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