«Бешикташ» Зайнутдинова поднялся на третье место в чемпионате Турции
«Бешикташ» в рамках 13-го тура турецкой Суперлиги одержал победу над «Самсунспором» и улучшил свое положение в турнирной таблице, сообщают Vesti.kz.
«Бешикташ» в рамках 13-го тура турецкой Суперлиги одержал победу над «Самсунспором» и улучшил свое положение в турнирной таблице, сообщают Vesti.kz.
Стамбульский клуб играл на выезде без полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, который пока не готов к выходу на после полученной им травмы в игре с «Истанбулом». «Бешикташ» одержал минимальную победу над «Самсунспором» со счетом 2:1, голами у «орлов» отметились Дженк Тосун и Омар Колли.
Таким образом, «Бешикташ» поднялся на третье место в чемпионате Турции, имея в своем активе 25 очков, выше в таблице располагаются «Фенербахче» (31 набранных очка) и «Галатасарай» (34 набранных очка).
Свой следующий матч «Бешикташ» проведет 30 ноября дома против «Брюгге» в рамках пятого тура группого этапа Лиги конференций.