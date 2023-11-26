«Бешикташ» Зайнутдинова поднялся на третье место в чемпионате Турции

Стамбульский клуб играл на выезде без полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, который пока не готов к выходу на после полученной им травмы в игре с «Истанбулом». «Бешикташ» одержал минимальную победу над «Самсунспором» со счетом 2:1, голами у «орлов» отметились Дженк Тосун и Омар Колли.