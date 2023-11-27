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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» уверенно вернулся в лидеры! Беллингем тащил, но не он сделал результат

Родриго показал, что способен быть хедлайнером пока нет Винисиуса.

Кадис
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«Реал» в гостях у «Кадиса» — гарантия очков для фаворита: последний раз мадридцы уступили аж в марте 1991-го. С тех пор прошло шесть матчей: две ничьих и четыре победы. Нынешняя встреча стала седьмой, и традицию игроки не нарушили. Несмотря на все проблемы команды.

У «Реала» настоящая эпидемия травм. Загибаем пальцы: Карло Анчелотти потерял Тибо Куртуа, Кепу Аррисабалагу, Эдера Милитао, Орельена Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Арду Гюлера и Винисиуса Жуниора. Только-только восстановился оставшийся в запасе Дани Себальос. А ведь некоторые болельщики («Реала», не «Барселоны») перед сезоном отправляли на пенсию Луку Модрича и Тони Крооса. Забавно, правда?

Вдобавок незадолго до начала матча из стартового состава из-за проблем с желудком исчез Браим Диас. Тем не менее одна положительная новость способна перекрыть все негативные — наконец-то вернулся Джуд Беллингем, который не играл три недели.

В дебюте встречи английский тащер был бледной тенью самого себя: частенько уступал борьбу за позицию и запорол несколько моментов, оценённых в 0,52 xG. В том числе пяткой не замкнул отменную передачу Модрича. Оно и понятно — даже такому гению нужно набрать форму. К 25-й минуте Джуд имел самый низкий рейтинг от Sofascore среди футболистов «Реала» — 6,4. Однако позже тот увеличился до 8,0. Позже и расскажем почему.

Пока Беллингем приходил в норму, затащил тот, от кого и ждали. На 14-й минуте Родриго как раз от англичанина получил мяч на левом краю, на индивидуальном мастерстве протащил его в центр, изящно обыграв несколько человек, и с разворота вколотил в дальнюю «девять». Каков красавец!

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«Королевский клуб» в первой половине матча имел и другие моменты. И всё же «Кадис», несмотря на непривычную схему 5−4−1 под именитого оппонента, высоко прессинговал и не отсиживался в обороне: после розыгрыша углового опасно бил головой Кристофер Рамос, он же выстрелил рядом с дальней девяткой, Андрей Лунин в красивом прыжке потащил коварный удар Рохера Марти в правый угол. Не зря по ожидаемым голам мадридский перевес был не столь значительным: 0,85 против 0,43.

Ко второй 45-минутке родилась бешеная интрига: хозяева неплохо создают моменты, а у «Реала» в запасе Диас с больным животом, едва вернувшийся в строй Себальос и уйма ноунеймов — кроме Давида Алабы и не хватающего звёзд с неба Лукаса Васкеса.

План Анчелотти строился на владении: если в первом тайме соотношение было 39% на 61%, то до середины второго — 20% на 80%. Без мяча «Кадис» практически ничего не создал, а вот «Мадрид» на 54-й минуте не забил только чудом. Ну, или невнимательностью Хоселу. Родриго выскочил один на один с Херемьясом Ледесмой и покатил в дальний угол. Испанский нападающий должен был замыкать в пустые, но вместо этого подумал, что находится в офсайде, и не тронул мяч. А вне игры-то не было! Ну как так?!

Чуть позже с близкого расстояния в ближнюю штангу пальнул Модрич. Голкипер ничего не мог с этим поделать, как и с ещё одним точным ударом Родриго в ближний после контратаки пять в три на 64-й минуте. Только бразилец, в отличие от хорвата, попал. Есть 2:0, есть дубль! Голевую, к слову, отдал Лука. А ещё добрых слов заслуживает Федерико Вальверде, на счету которого важнейший перехват.

Спустя 10 минут «Реал» вновь забил. Кто это сделал? Беллингем, конечно! Джуд принял пас от Родриго и точно катнул в дальний. Маэстро? Маэстро. Какой там рейтинг 6,4 к 25-й минуте? Никто про это уже и не вспомнит.

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Что касается замен: на 69-й минуте Себальос сменил Модрича, а на 79-й, когда на табло горели 0:3 и всё было решено, вместо Беллингема и Родриго вышли Васкес и Гонсало Торрес. Также, поменяв Вальверде и Даниэля Карвахаля, на 88-й выскочили Франсиско Гарсия и Николас Пас. Прагматичность Папы Карло вновь сработала. «Мадрид» даже отдал мяч «Кадису» — что толку, три гола тот не отыграл бы при всём желании.

Мадридский гранд вспорхнул на первое место, однако сенсационная «Жирона», отстающая всего на одно очко, завтра сыграет дома с «Атлетиком». Тем не менее «Реалу» должно быть всё равно: если они продолжат играть так, как во втором тайме сегодня, соперники в чемпионате Испании им не страшны.

Георгий Илющенко

Кадис
0:3
Первый тайм: 0:1
Реал
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