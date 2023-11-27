Глеб считает, что минское «Динамо» заслужило чемпионство

«Я считаю, что в этом сезоне две команды заслуживали чемпионство — это “Динамо” и “Неман”. По игре мне симпатичны эти команды, но как говорится победил сильнейший. “Динамо” стабильно прошло этот чемпионат», — приводит Metaratings.ru слова Глеба.