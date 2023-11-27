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00:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глеб считает, что минское «Динамо» заслужило чемпионство

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мнением о чемпионской гонке в Высшей лиге Белоруссии.

Динамо МнЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что в этом сезоне две команды заслуживали чемпионство — это “Динамо” и “Неман”. По игре мне симпатичны эти команды, но как говорится победил сильнейший. “Динамо” стабильно прошло этот чемпионат», — приводит Metaratings.ru слова Глеба.

26 ноября минское «Динамо» разгромило «Белшину» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Белоруссии и досрочно завоевало титул чемпиона страны.

Минский клуб в восьмой раз в своей истории стал чемпионом Белоруссии.

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