Глеб считает, что минское «Динамо» заслужило чемпионство
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мнением о чемпионской гонке в Высшей лиге Белоруссии.
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мнением о чемпионской гонке в Высшей лиге Белоруссии.
«Я считаю, что в этом сезоне две команды заслуживали чемпионство — это “Динамо” и “Неман”. По игре мне симпатичны эти команды, но как говорится победил сильнейший. “Динамо” стабильно прошло этот чемпионат», — приводит Metaratings.ru слова Глеба.
26 ноября минское «Динамо» разгромило «Белшину» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Белоруссии и досрочно завоевало титул чемпиона страны.
Минский клуб в восьмой раз в своей истории стал чемпионом Белоруссии.