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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» сыграл вничью с «Интером» и упустил шанс выйти на первое место в Серии А

Завершился матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Интер». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине.

Ювентус
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В качестве главного арбитра встречи выступал Марко Гуида (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» со счётом 1:1.

В первом тайме, на 27-й минуте, Душан Влахович с передачи Федерико Кьезы открыл счёт в матче, выведя «Ювентус» вперёд. Вскоре, на 33-й минуте, Лаутаро Мартинес сравнял счёт. Во втором тайме обе команды пытались выйти вперёд, но безрезультатно.

После данного матча «Ювентус» набрал 30 очков и занимает второе место в таблице Серии А, упустив возможность выйти на первое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате «Интер» заработал 32 очка и остался на первой строчке.

Ювентус
1:1
Первый тайм: 1:1
Интер
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