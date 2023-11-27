«Ювентус» сыграл вничью с «Интером» и упустил шанс выйти на первое место в Серии А

В качестве главного арбитра встречи выступал Марко Гуида (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» со счётом 1:1.

В первом тайме, на 27-й минуте, Душан Влахович с передачи Федерико Кьезы открыл счёт в матче, выведя «Ювентус» вперёд. Вскоре, на 33-й минуте, Лаутаро Мартинес сравнял счёт. Во втором тайме обе команды пытались выйти вперёд, но безрезультатно.