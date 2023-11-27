Игрок «Спартака» Зорин поделился эмоциями от победы в чемпионате Беларуси с «Динамо»

"Как прошло празднование? Если сравнивать с другими матчами сезона, то вчера на выездную игру приехало довольно много наших болельщиков. Все очень рады, что после такого перерыва удалось взять титул.

Предвкушение в команде было давно. Ещё до паузы на матчи сборных было ощущение, что золото уже совсем рядом. И вчера после победы 4:0 над «Белшиной» мы наконец-то ощутили эту радость!

«Динамо» ждало этого дня ещё дольше, чем «Спартак» после 2001 года, какие воспоминания остались от того успеха красно-белых? Я был на легендарном матче с «Тереком», когда болельщики выбежали на поле после финального свистка, разобрали ворота и сетки на сувениры. Конечно, масштаб совсем другой. Но общего много: и тогда, и сейчас клубы с большой историей вернули себе титул чемпиона страны", — приводит слова Зорина пресс-служба московского клуба.