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27 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Клуб Роналду вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Саудовский «Аль-Наср», за который выступает португальский футболист Криштиану Роналду, досрочно пробился в плей-офф азиатской Лиги чемпионов, сыграв вничью с иранским «Персеполисом».

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Встреча 5-го тура группы E, прошедшая в понедельник в Эр-Рияде, завершилась со счетом 0:0. Хозяева провели большую часть матча в меньшинстве после удаления Али Ладжами на 17-й минуте. Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле 78 минут, после чего был заменен.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале матча Роналду показал пример fair play, призвав судью не назначать пенальти в ворота «Персеполиса» за фол на нем, объяснив арбитру, что его падение не было нарушением правил. В итоге после использования системы VAR пенальти был отменен.

«Аль-Наср» набрал 13 очков и обеспечил себе первое место в квартете, дающее прямую путевку в ⅛ финала.

По формату турнира, групповой этап состоит из 10 групп по четыре команды в каждой, в плей-офф напрямую выходят победители групп. Также по итогам этапа определяются шесть лучших команд из числа тех, кто занял вторые места, и они также выходят в ⅛ финала.

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