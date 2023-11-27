Клуб Роналду вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

Встреча 5-го тура группы E, прошедшая в понедельник в Эр-Рияде, завершилась со счетом 0:0. Хозяева провели большую часть матча в меньшинстве после удаления Али Ладжами на 17-й минуте. Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле 78 минут, после чего был заменен.
В начале матча Роналду показал пример fair play, призвав судью не назначать пенальти в ворота «Персеполиса» за фол на нем, объяснив арбитру, что его падение не было нарушением правил. В итоге после использования системы VAR пенальти был отменен.
«Аль-Наср» набрал 13 очков и обеспечил себе первое место в квартете, дающее прямую путевку в ⅛ финала.
По формату турнира, групповой этап состоит из 10 групп по четыре команды в каждой, в плей-офф напрямую выходят победители групп. Также по итогам этапа определяются шесть лучших команд из числа тех, кто занял вторые места, и они также выходят в ⅛ финала.