Клуб Роналду вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

Встреча 5-го тура группы E, прошедшая в понедельник в Эр-Рияде, завершилась со счетом 0:0. Хозяева провели большую часть матча в меньшинстве после удаления Али Ладжами на 17-й минуте. Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле 78 минут, после чего был заменен.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239889&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале матча Роналду показал пример fair play, призвав судью не назначать пенальти в ворота «Персеполиса» за фол на нем, объяснив арбитру, что его падение не было нарушением правил. В итоге после использования системы VAR пенальти был отменен.

«Аль-Наср» набрал 13 очков и обеспечил себе первое место в квартете, дающее прямую путевку в ⅛ финала.