Игрок «Реала» Винисиус признан лучшим бразильским футболистом 2023 года

Второе место в голосовании занял форвард саудовского «Аль-Хиляля» Неймар, а на третьем месте расположился защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос.

Награда была учреждена в 2008 году, и её первым лауреатом стал другой футболист, прошедший через «Реал», Кака. До 2021 года «Золотая самба» присуждалась лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе. С 2021‑го на награду номинируются бразильцы со всего мира.