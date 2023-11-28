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19:29 (мск), источник: Vesti.kz

Президент «Ордабасы» высказался о будущем Седнева и контрактах с лидерами

На этой неделе появилась информация об уходе Александра Седнева с поста главного тренера «Ордабасы». Корреспондент Vesti.kz обратился за комментарием по этому к президенту шымкентского клуба Бауыржану Абдубаитову.

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Источник: ФК "Ордабасы"

«Хотелось бы прояснить ситуацию относительно будущего главного тренера “Ордабасы” Александра Седнева и основного костяка нашей команды. Могу заверить, что Седнев продолжит работу с командой, его контракт автоматически был продлен, поскольку присутствовал пункт — если команда возьмет чемпионский титул, соглашение пролонгируется. Так и произошло. Кроме того, у нас есть контракты с 15 игроками, в данном случае мы делали акцент на футболистах сборной Казахстана и воспитанниках клуба», — заявил Абудабитов.

Отметим, что ранее источники сообщили о продленном контракте Асхата Тагыбергена с «Ордабасы».

В следующем году шымкентский клуб впервые в своей истории выступит в квалификации Лиги чемпионов.

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