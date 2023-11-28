Президент «Ордабасы» высказался о будущем Седнева и контрактах с лидерами

«Хотелось бы прояснить ситуацию относительно будущего главного тренера “Ордабасы” Александра Седнева и основного костяка нашей команды. Могу заверить, что Седнев продолжит работу с командой, его контракт автоматически был продлен, поскольку присутствовал пункт — если команда возьмет чемпионский титул, соглашение пролонгируется. Так и произошло. Кроме того, у нас есть контракты с 15 игроками, в данном случае мы делали акцент на футболистах сборной Казахстана и воспитанниках клуба», — заявил Абудабитов.