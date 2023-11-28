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21:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Великобритания не передаст средства от продажи «Челси» Израилю, пишут СМИ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Великобритания отклонила предложение направить средства, полученные российским бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси», Израилю вместо Украины, сообщает The Telegraph.

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Источник: Пресс-служба ФК "Челси"

Ранее СМИ сообщали, что правительство Великобритании и Еврокомиссия подписали заявление, согласно которому деньги от продажи «Челси» будут потрачены только на гуманитарную помощь для Украины. Сам Абрамович не подписывает договор о передаче средств, так как хочет, чтобы часть денег была передана пострадавшим из России.

По информации издания, предложение было отклонено на высоком уровне, а правительство страны посчитало, что это был шаг предпринимателя, чтобы избежать возможного осуждения в России. Источники, близкие к переговорам, высказывают противоположные мнения по тому, от кого шло предложение. По сообщениям одних, Абрамович не только поднял вопрос о возможности использования денег на гуманитарные цели в Израиле, но и предложил вариант помощи жертвам февральского землетрясения в Турции. Другие источники утверждают, что обсуждения проходили по инициативе Израиля, а сам Абрамович не был в курсе предложения.

Абрамович был владельцем английского «Челси» с лета 2003 года. В начале марта 2022 года российский бизнесмен объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. Сделка по передаче «Челси» консорциуму американца Тодда Боэли официально завершилась в конце мая 2022 года. При Абрамовиче лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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