Великобритания не передаст средства от продажи «Челси» Израилю, пишут СМИ

Ранее СМИ сообщали, что правительство Великобритании и Еврокомиссия подписали заявление, согласно которому деньги от продажи «Челси» будут потрачены только на гуманитарную помощь для Украины. Сам Абрамович не подписывает договор о передаче средств, так как хочет, чтобы часть денег была передана пострадавшим из России.

По информации издания, предложение было отклонено на высоком уровне, а правительство страны посчитало, что это был шаг предпринимателя, чтобы избежать возможного осуждения в России. Источники, близкие к переговорам, высказывают противоположные мнения по тому, от кого шло предложение. По сообщениям одних, Абрамович не только поднял вопрос о возможности использования денег на гуманитарные цели в Израиле, но и предложил вариант помощи жертвам февральского землетрясения в Турции. Другие источники утверждают, что обсуждения проходили по инициативе Израиля, а сам Абрамович не был в курсе предложения.