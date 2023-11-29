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01:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси не включили в символическую сборную сезона МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не попал в символическую сборную лучших игроков сезона в МЛС.

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Источник: AP 2023

МЛС опубликовала символическую сборную сезона на сайте лиги. В нее попали:

Голкипер: Роман Бюрки («Сент-Луис»).

Защитники: Мэтт Миазга («Цинциннати»), Тим Паркер («Сент-Луис») и Уокер Циммерман («Нэшвилл»).

Полузащитники: Хани Мухтар («Нэшвилл»), Эктор Эррера («Хьюстон Динамо»), Тиаго Алмада («Атланта») и Лусиано Акоста («Цинциннати»).

Нападающие: Кучо («Коламбус»), Гиоргос Джакомакис («Атланта») и Денис Буанга («Лос-Анджелес»).

Месси перешел в «Интер Майами» летом этого года. 36-летний аргентинец провел 14 матчей за команду, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

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