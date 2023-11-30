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22:19 (мск), источник: Sport24

«Дойду до президента Казахстана и расскажу ему о делах этих жуликов». Канчельскис — об увольнении из «Тобола»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о своем увольнении с поста директора «Тобола».

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Сегодня мне сообщили о расторжении трудового договора. И все это непонятно согласно какой статье: нет объяснений, за что и почему. Разве этот документ оформлен верно? Хотелось бы понять, на каком это основании? Но, как я понимаю, их не устраивает, что я сказал правду про этих жуликов — Калдиярова и Сейтказинова. За это увольняют? Ну, будем разбираться. Юристы уже над этим работают.

— Вам должны выплатить компенсацию за досрочное расторжение?

— Мы еще до этого не дошли. Только сегодня получил уведомление. Но мы всё узнаем, все выясним. Договор действовал до 17 июля 2024 года.

— Будете оспаривать это решение?

— Мы видим, что это уведомление — филькина грамота: нет никаких объяснений. Так что будем разбираться. Будем действовать согласно трудовому законодательству, вопрос рассмотрят.

Я уже говорил, что в клубе есть мошенники. И знаете, у этого Калдиярова нет никаких заводов и пароходов, как оказалось. Это он все лапшу вышестоящему руководству навешал. Мало того, так он еще и альфонс. Живет за счет жены. Позор для мужчины. Женился, и у него появились какие‑то деньги. А супруга очень состоятельная. К тому же Калдияров и этот Сейтказинов имеют определенные проблемы с законом. Как вообще в клуб может зайти альфонс с таким вот «багажом»? Человек, живущий за счет женщины и имеющий проблемы с законом! Ужас. Об этом нельзя молчать. Это только начало. Мне есть еще что рассказать. Информации много.

Хотел, кстати, обратиться к болельщикам «Тобола» и обо всем рассказать. Так, собственно говоря, и поступил: пошел на местное телевидение, обратился к поклонникам команды, но в эфире это почему‑то запретили показывать. Буду выяснять, почему запретили и кто запретил.

Хочется, чтобы у всех открылись глаза. И я намерен дойти до президента Казахстана Токаева и рассказать ему о делах этих жуликов, о том, как они вредят футболу. Через РФС, Казахстанскую или Английскую федерацию футбола, или через ФИФА, но я выйду на него и расскажу все подробно. Весь футбольный мир за меня, — сказал Канчельскис в интервью «Матч ТВ».

54-летний Канчельскис работал в «Тоболе» с июля 2023 года. В начале ноября клуб завоевал Кубок Казахстана.

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