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00:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Аль-Хиляль» победил «Аль-Наср», гол Роналду не засчитали

«Аль-Хиляль» дома одержал победу над «Аль-Насром» в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:0.

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Источник: Reuters

У хозяев отличились Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович, на счету которого дубль. На 73-й минуте форвард гостей Криштиану Роналду забил гол, однако он не был засчитан из-за офсайда.

В добавленное время игрок «Аль-Хиляля» Али Аль-Болеахи получил красную карточку, оставив команду в меньшинстве, а Малкому было показано предупреждение.

«Аль-Хиляль» с 41 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У «Аль-Насра» 34 очка и вторая позиция.

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