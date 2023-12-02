Главный тренер «Гремио» подтвердил уход Луиса Суареса из клуба
Главный тренер бразильского «Гремио» Ренато Гаушо подтвердил уход из команды уругвайского нападающего Луиса Суареса.
Главный тренер бразильского «Гремио» Ренато Гаушо подтвердил уход из команды уругвайского нападающего Луиса Суареса.
«Конечно, мы будем скучать по нему. Его все очень любят. Для меня было удовольствием работать с великолепным профессионалом и одним из четырёх лучших форвардов мира. Без него будет пусто», — приводит слова Гаушо Warriors of Uruguay в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Луис Суарес продолжит карьеру в американском «Интер Майами».
Суарес перешёл в «Гремио» на правах свободного агента из уругвайского клуба «Насьональ» в начале 2023 года. В этом сезоне форвард является лучшим бомбардиром команды с 23 голами в 51 матче во всех турнирах. «Гремио» сейчас занимает пятое место в бразильской серии A.