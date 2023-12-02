Вратарь «Гамбурга» забил нелепый автогол: видео
В пятницу, 1 декабря, состоялся матч 15-го тура Второй Бундеслиги «Санкт-Паули» — «Гамбург». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.
В пятницу, 1 декабря, состоялся матч 15-го тура Второй Бундеслиги «Санкт-Паули» — «Гамбург». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.
В середине первого тайма гамбургского дерби произошел курьезный автогол: голкипер «Гамбурга» Даниэль Хойер разыграл мяч со Штефаном Амбросиусом, который отдал пас Гильерме Рамошу, португалец в свою очередь переадресовал мяч вратарю к линии ворот, однако Хойер уже успел сменить позицию.
Голкипер «Гамбурга» попытался выбить мяч, который не шел в створ ворот, но он предательски подпрыгнул перед португальским вратарем и при ударе срезался в ворота.