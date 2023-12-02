Экс-владелец «Лидса» рассказал, как уволил тренера из-за не понравившегося ему дивана

«Мой английский был ужасным, когда я купил “Лидс” в 2014 году. Когда я приехал, в кабинете на “Элланд Роуд” стоял бархатный диван. Он был фиолетовым. Я сказал: “Поменяйте диван (на английском: couch. — Прим. “Чемпионата”), я больше не хочу его видеть”. А потом они уволили главного тренера (coach)!



Перед следующей игрой меня спросили: “Кто завтра будет руководить командой?” Я сказал: “Почему у нас нет главного тренера?” Мне ответили: “Вы его уволили”. Я его уволил? #####», — приводит слова Челлино британское издание Daily Mail.