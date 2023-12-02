Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ланс
Лион
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетик
Райо Вальекано
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Арсенал
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брентфорд
Лутон Таун
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бернли
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Хоффенхайм
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Вольфсбург
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Хайденхайм
21
Футбол. Премьер-лига
19:30
Пари Нижний Новгород
Урал
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Ноттингем Форест
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал
Гранада
Футбол. Зарубежный
20:30
Штутгарт
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Эмполи
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Крылья Советов
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Жирона
Валенсия
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Ницца
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Балтика
00
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
1.12
Дармштадт
Кельн
01
26.11
Хоффенхайм
Майнц
11
26.11
Хайденхайм
Бохум
00
25.11
Айнтрахт Ф
Штутгарт
12
25.11
Боруссия Д
Боруссия М
42
25.11
Фрайбург
Дармштадт
11
25.11
Унион Б
Аугсбург
11
25.11
Вердер
Байер
03
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
17:47 (мск), источник: ТАСС

Матч чемпионата Германии между «Баварией» и «Унионом» перенесли из-за снегопада

В регионе приостановили железнодорожное и авиасообщение.

Бавария
Унион БЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 2 декабря. Встреча 13-го тура чемпионата Германии по футболу между мюнхенской «Баварией» и берлинским «Унионом», которая должна была пройти в субботу на «Альянц-Арене» в Мюнхене, перенесена из-за обильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба «Униона».

Матч должен был начаться в 17:30 мск. Пока неизвестно, на какую дату игра будет перенесена. Сообщается, что в регионе приостановили железнодорожное и авиасообщение. Полиция призвала жителей оставаться дома.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии с 32 очками после 12 встреч. Команда отстает от лидирующего в лиге леверкузенского «Байера» на 2 балла. «Унион» занимает последнюю, 18-ю строчку с 7 очками в 12 матчах. Берлинцы на 2 очка отстают от «Кёльна», занимающего 15-ю строчку, которая позволяет избежать вылета во второй дивизион.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что могло стать причиной смерти 16-летней немецкой гимнастки
Бах прокомментировал возможность наказания спортсменов за участие в Играх дружбы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь