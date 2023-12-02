Матч чемпионата Германии между «Баварией» и «Унионом» перенесли из-за снегопада
В регионе приостановили железнодорожное и авиасообщение.
В регионе приостановили железнодорожное и авиасообщение.
ТАСС, 2 декабря. Встреча 13-го тура чемпионата Германии по футболу между мюнхенской «Баварией» и берлинским «Унионом», которая должна была пройти в субботу на «Альянц-Арене» в Мюнхене, перенесена из-за обильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба «Униона».
Матч должен был начаться в 17:30 мск. Пока неизвестно, на какую дату игра будет перенесена. Сообщается, что в регионе приостановили железнодорожное и авиасообщение. Полиция призвала жителей оставаться дома.
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии с 32 очками после 12 встреч. Команда отстает от лидирующего в лиге леверкузенского «Байера» на 2 балла. «Унион» занимает последнюю, 18-ю строчку с 7 очками в 12 матчах. Берлинцы на 2 очка отстают от «Кёльна», занимающего 15-ю строчку, которая позволяет избежать вылета во второй дивизион.