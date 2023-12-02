«Манчестер Юнайтед» не смог вылететь на матч из-за снегопада, пишут СМИ
Авиарейс с футболистами «Манчестер Юнайтед» отменен из-за снегопада.
Манчестер Юнайтед
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Авиарейс с футболистами «Манчестер Юнайтед» отменен из-за снегопада.
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Футболисты, тренерский штаб и персонал «Манчестер Юнайтед» не смогли вылететь из-за снегопада в Ньюкасл-апон-Тайн на матч чемпионата Англии против «Ньюкасла», сообщает Manchester Evening News.
В связи с техническими проблемами, связанными с перелетом, клубу пришлось отправиться на матч на автобусе, поездка займет три часа.
Встреча 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ньюкаслом» и «МЮ» пройдет в субботу, начало — 23:00 мск.