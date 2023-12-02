«Манчестер Юнайтед» не смог вылететь на матч из-за снегопада, пишут СМИ

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Футболисты, тренерский штаб и персонал «Манчестер Юнайтед» не смогли вылететь из-за снегопада в Ньюкасл-апон-Тайн на матч чемпионата Англии против «Ньюкасла», сообщает Manchester Evening News.

В связи с техническими проблемами, связанными с перелетом, клубу пришлось отправиться на матч на автобусе, поездка займет три часа.