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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Юнайтед» не смог вылететь на матч из-за снегопада, пишут СМИ

Авиарейс с футболистами «Манчестер Юнайтед» отменен из-за снегопада.

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Футболисты, тренерский штаб и персонал «Манчестер Юнайтед» не смогли вылететь из-за снегопада в Ньюкасл-апон-Тайн на матч чемпионата Англии против «Ньюкасла», сообщает Manchester Evening News.

В связи с техническими проблемами, связанными с перелетом, клубу пришлось отправиться на матч на автобусе, поездка займет три часа.

Встреча 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ньюкаслом» и «МЮ» пройдет в субботу, начало — 23:00 мск.

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