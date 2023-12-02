Футболисты «Торпедо-БелАЗа» завоевали бронзу чемпионата Беларуси

Сегодня в своем последнем поединке 33-го национального первенства подопечные Дмитрия Молоша уступили в гостях чемпиону страны минскому «Динамо» 0:1, но сохранили за собой третье место в турнирной таблице.

Единственный гол в этой игре забил лучший бомбардир нынешнего турнира Владислав Морозов, реализовавший пенальти на 4-й минуте. В активе Морозова стало 16 забитых мячей. Конкуренты торпедовцев в борьбе за бронзу также потерпели выездные поражения. Футболисты «Ислочи» уступили «Минску» — 0:1, а борисовский БАТЭ в Солигорске крупно проиграл «Шахтеру» — 0:3.

Серебряный призер гродненский «Неман» напоследок порадовал своих болельщиков разгромной викторией над новополцким «Нафтаном» со счетом 6:1. Четыре мяча забил Егор Зубович, который с 14 голами занял вторую позицию в списке лучших бомбардиров. Футболисты «Слуцка» в самом результативном поединке этого тура одолели на выезде «Гомель» — 5:4.

Высшую лигу напрямую покинет бобруйская «Белшина», уступившая в Бресте местному «Динамо» с результатом 2:3. Бобруйчан обошел столичный «Энергетик-БГУ», одержавший волевую викторию над мозырской «Славией» — 3:1. В борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе минчане дважды встретятся с «Витебском». Вместо «Белшины» высшую лигу пополнят две лучшие команды из второго дивизиона — дзержинский «Арсенал» и могилевский «Днепр».