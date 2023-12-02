Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ланс
Лион
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетик
Райо Вальекано
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Арсенал
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брентфорд
Лутон Таун
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Хоффенхайм
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Вольфсбург
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Хайденхайм
21
Футбол. Премьер-лига
19:30
Пари Нижний Новгород
Урал
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Ноттингем Форест
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал
Гранада
Футбол. Зарубежный
20:30
Штутгарт
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Эмполи
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Крылья Советов
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Жирона
Валенсия
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Ницца
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Балтика
00
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
00:00
Гомель
Слуцк
45
00:00
Динамо Брс
Белшина
32
00:00
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
10
00:00
Минск
Ислочь
21
00:00
Неман
Нафтан
61
00:00
Шахтер С
БАТЭ
30
00:00
Энергетик-БГУ
Славия М
31
26.11
БАТЭ
Неман
32
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
16:36 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Торпедо-БелАЗа» завоевали бронзу чемпионата Беларуси

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» стали обладателями бронзовых медалей чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торпедо-БелАЗ
Динамо МнЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня в своем последнем поединке 33-го национального первенства подопечные Дмитрия Молоша уступили в гостях чемпиону страны минскому «Динамо» 0:1, но сохранили за собой третье место в турнирной таблице.

Единственный гол в этой игре забил лучший бомбардир нынешнего турнира Владислав Морозов, реализовавший пенальти на 4-й минуте. В активе Морозова стало 16 забитых мячей. Конкуренты торпедовцев в борьбе за бронзу также потерпели выездные поражения. Футболисты «Ислочи» уступили «Минску» — 0:1, а борисовский БАТЭ в Солигорске крупно проиграл «Шахтеру» — 0:3.

Серебряный призер гродненский «Неман» напоследок порадовал своих болельщиков разгромной викторией над новополцким «Нафтаном» со счетом 6:1. Четыре мяча забил Егор Зубович, который с 14 голами занял вторую позицию в списке лучших бомбардиров. Футболисты «Слуцка» в самом результативном поединке этого тура одолели на выезде «Гомель» — 5:4.

Высшую лигу напрямую покинет бобруйская «Белшина», уступившая в Бресте местному «Динамо» с результатом 2:3. Бобруйчан обошел столичный «Энергетик-БГУ», одержавший волевую викторию над мозырской «Славией» — 3:1. В борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе минчане дважды встретятся с «Витебском». Вместо «Белшины» высшую лигу пополнят две лучшие команды из второго дивизиона — дзержинский «Арсенал» и могилевский «Днепр».

Итоговое положение: «Динамо» (Минск) — 69 очков, «Неман» — 62, «Торпедо-БелАЗ» — 49, «Ислочь» — 47, БАТЭ — 47, «Гомель» — 41, «Славия» — 40, «Слуцк» — 35, «Минск» — 33, «Динамо» (Брест) — 30, «Сморгонь» — 24, «Нафтан» — 23, «Шахтер» — 9, «Энергетик-БГУ» — 4, «Белшина» — 3.

Динамо Мн
1:0
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь