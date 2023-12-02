«Жирона» одержала волевую победу над «Валенсией» и возглавила Ла Лигу

Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. Матч начался в 16:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 56-й минуте Уго Дуро вывел «Валенсию» вперёд. На 82-й минуте Кристиан Стуани с передачи Яна Коуту сделал счёт равным. На 88-й минуте Кристьян Москера забил в свои ворота и вывел хозяев вперёд.