«Реал» обыграл «Гранаду» и вновь поднялся на первое место в таблице, обойдя «Жирону»

Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Реал» уверенно обыграл «Гранаду» со счётом 2:0.

В первом тайме, на 26-й минуте, Браим Диас открыл счёт в матче, выведя «Реал» вперёд. Во втором тайме, на 57-й минуте, Родриго удвоил преимущество хозяев. Гол Родриго так и остался последним в данной встрече, «Реал» одержал уверенную победу со счётом 2:0.