«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» и опустился на седьмое место в таблице АПЛ

Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 55-й минуте, Энтони Гордон открыл счёт в матче, выведя «Ньюкасл» вперёд. Гол Гордона так и остался последним в данной встрече, матч так и закончился — 1:0, минимальная победа «Ньюкасла».