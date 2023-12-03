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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
01:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» и опустился на седьмое место в таблице АПЛ

Завершился матч 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

Ньюкасл Юнайтед
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 55-й минуте, Энтони Гордон открыл счёт в матче, выведя «Ньюкасл» вперёд. Гол Гордона так и остался последним в данной встрече, матч так и закончился — 1:0, минимальная победа «Ньюкасла».

После данного матча «Манчестер Юнайтед» опустился на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» набрали 24 очка в 14 матчах чемпионата. «Ньюкасл» же поднялся на пятую строчку. В активе «сорок» 26 очков за аналогичное количество игр. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Арсенал» (33 очка за 14 игр).

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1:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
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