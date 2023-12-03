Месси: я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира

"Я говорил об этом много лет назад: я был уверен, что стану чемпионом мира. Так было ещё до поражения в финале ЧМ-2014.

И затем это случилось. Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира, что он даст мне это. Я всегда в это верил.

На пути было много крупных камней, мне было по-настоящему нелегко, но в конечном счёте это произошло.