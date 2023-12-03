Гризманн — это Месси для «Атлетико». Он символ новой команды Симеоне

За всю историю премии «Золотой мяч» случилось уже столько несправедливостей, что давно пора собрать их вместе и выпустить в виде отдельной книги. «Этому дали не по делу», «этого обделили», «а этот что вообще здесь делает?!» Классика!

«Золотой мяч» — 2023 не стал исключением. После того как Лео Месси получил восьмую награду в карьере, народные массы бурлили достаточно долго. При этом вопросы были не только по обладателю награды: Месси или Холанд. Может быть, не было массовых дискуссий, но всё же многие негодовали, что Антуан Гризманн по итогам голосования занял только 21-е место.

Тот самый Гризманн, который, казалось, полностью потух в «Барселоне» и отметился там только необычными причёсками. Тот самый Гризманн, который оплёванным вернулся в «Атлетико» и впитывал свист болельщиков, которые когда-то считали его богом. Ещё пару лет назад, когда Антуану стукнуло 30, кто мог представить, что он попадёт в топ-30 в голосовании за «Золотой мяч»?

Француз провалился в «Барсе», и казалось, что благополучно поедет кайфовать в МЛС. Он не раз говорил, что ему нравятся Штаты и что ему было бы интересно там пожить и поиграть. Но жизнь сложилась иначе. Гризманн, продравшись сквозь свист фанов «Атлетико» и другие трудности, вернулся на топ-уровень, со сборной Франции дошёл до финала ЧМ в Катаре и сейчас, возможно, пребывает в лучшей форме за всю карьеру.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456247349&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Важная фигура в истории «Атлетико» последних лет — Жоау Феликс. Суперталант, за которого мадридцы выложили больше € 100 млн и от которого теперь не могут избавиться. Феликс и «Атлетико» не нужен, и другие команды не хотят платить за него столько, сколько когда-то мадридцы отвалили «Бенфике».

Талант Жоау неоспорим. Умный, тонкий игрок с прекрасной техникой, который, кажется, умеет на поле всё. Но он не готов работать. Он не вывез требования Симеоне, хотя Диего ждал сколько мог. Много говорили, что Феликс попал не в свою команду. Дальше был «Челси», сейчас — «Барселона», но Жоау везде что-то мешает. Так что дело, похоже, было не в Симеоне. А в самом Феликсе.

К чему это отступление: Гризманн — это Феликс здорового человека. «Атлетико» ведь взял Жоау как раз на замену французу, когда тот всё-таки ушёл в «Барселону». По типажу они похожи: оба — творцы, которым необходима свобода. Но Гризманн, в отличие от Феликса, усвоил: свободу на поле нужно заработать. Особенно — у Симеоне.

Гризманн вообще удивительный игрок. Он как-то сказал, что Симеоне учит футболистов кайфовать от игры в обороне. Сложно представить, чтобы другой игрок склада и статуса Гризманна заявил нечто подобное. А Антуан, несмотря на всю свою фантазийность и воздушность, каким-то образом прочувствовал совсем не воздушную идею Симеоне и стал ключевым звеном его команды.

При этом роль Гризманна в «Атлетико» менялась. Поначалу, до трансфера в «Барселону», он чаще всего играл оттянутого форварда. Он и сейчас действует на этой позиции, если ориентироваться на схему. Но на деле его роль гораздо обширнее. Гризманн — это сердце «Атлетико», диспетчер «Атлетико». Пожалуй, это единственный игрок, которому Симеоне давал такую свободу.

Француз может оказаться где угодно и когда угодно. Разумеется, его основной ареал обитания — это чужая половина поля. Конкретнее — чужая штрафная и подступы к ней. Но при необходимости Гризманн может уйти даже на свою половину — например, если у «Атлетико» проблемы с началом атак.

Гризманн — это Месси для «Атлетико». Месси, который обороняется. И который получает от этого удовольствие. Собственно, игровое сходство с Лео — одна из причин, по которой Гризманн не заиграл в «Барселоне». Футболистов с таким уровнем свободы действий на поле не может быть больше одного. Вернее, может — но тогда получится «ПСЖ» с тем же Месси, Неймаром и Мбаппе. Будем честны: получилось так себе. Каким бы крутым ни был Гризманн, нет ничего удивительного, что под него не стали корректировать роль Месси (вряд ли так вообще когда-либо делали). А вот сам Гризманн под Месси не скорректировался. Антуан очень умный игрок, очень гибкий и обучаемый (Симеоне не даст соврать), но адаптироваться к «Барселоне» у него не вышло. Вероятно, повлияло и давление, связанное с суммой трансфера, и высоченные ожидания, и не лучшие отношения с партнёрами по «Барсе», о чём довольно много писали.

Тем не менее Гризманн всё это пережил и сейчас божит в «Атлетико». Верно говорят: если не знаешь, что делать со своей свободой, значит, она тебе не нужна. Гризманн знает, что делать со свободой. Как иначе: он же француз, а у них liberte — часть главного девиза страны. Впрочем, игроков из Франции, которые так же гениально используют свободу и пространство, как Гризманн, можно пересчитать по пальцам одной руки. О чём говорить — таких во всём мире мало.

Большую роль в последних успехах Гризманна играет и окружение. Симеоне ведь за годы работы тоже изменился. Нынешний «Атлетико» очень сильно отличается от команды, с которой Диего впервые выиграл чемпионат Испании и вышел в финал Лиги чемпионов. Тогда «Атлетико» ассоциировался в первую очередь с обороной. Сейчас команда Симеоне много времени проводит в позиционных атаках, играет с мячом и использует латералей как крайних нападающих.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456247091&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Безусловно, очень важно, что Чоло даёт свободу Гризманну. Но он, пускай и в меньших объёмах, даёт её и другим футболистам «Атлетико» (тем же латералям). И Антуан от этого выигрывает, в этой новой системе ему легче проявлять свои лучшие качества. Он и сам использует свои сильные стороны, и помогает раскрывать их партнёрам.

Какая вообще разница, какое место Гризманн занял в голосовании за «Золотой мяч»? Даже если бы он не попал в топ-30, разве это принизило бы его последние достижения? Ответ отрицательный. Гризманн сегодня — один из лучших футболистов мира. Он дышит в спину Джуду Беллингему в гонке бомбардиров Ла Лиги, он ведёт «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов, а ещё у него впереди чемпионат Европы со сборной Франции.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 15, 3.12.2023, 23:00 Барселона - Атлетико -

Чемпионат мира он выиграл, Лигу наций — выиграл, а на Евро лучший результат — серебро. Да и Лигу чемпионов с «Атлетико» Гризманн не взял, хотя и был в финале. В общем, как минимум две большие невыполненные задачи у Антуана ещё есть.

Глядя на француза сейчас, можно перефразировать знаменитое изречение: «Дайте мне Гризманна и 10 брёвен — и я выиграю Лигу чемпионов». У Диего Симеоне и Дидье Дешама Гризманн есть. Да и остальные игроки — совсем не брёвна. Так что в их силах помочь Антуану закрыть два оставшихся больших гештальта.

А пока Гризманну и «Атлетико» нужно сыграть с «Барселоной» в Ла Лиге. Не исключено, что эта встреча превратится в шоу имени Антуана.