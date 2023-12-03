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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
16:12 (мск), источник: Sport24

Головин вошел в тройку самых забивных полузащитников в топ-5 лиг Европы

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в тройку полузащитников топ-5 лиг Европы по забитым мячам в текущем сезоне.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Россиянин в текущем сезоне провел 12 матчей и отметился 5 голами. Больше него раз отличились только Джуд Беллингем («Реал»), забивший 11 голов в 13 играх, и Андреа Колпани («Монца»), на счету которого 6 мячей в 14 играх.

Напомним, в текущем сезоне Головин трижды подряд признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Франции.

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