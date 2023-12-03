Головин вошел в тройку самых забивных полузащитников в топ-5 лиг Европы
Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в тройку полузащитников топ-5 лиг Европы по забитым мячам в текущем сезоне.
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в тройку полузащитников топ-5 лиг Европы по забитым мячам в текущем сезоне.
Россиянин в текущем сезоне провел 12 матчей и отметился 5 голами. Больше него раз отличились только Джуд Беллингем («Реал»), забивший 11 голов в 13 играх, и Андреа Колпани («Монца»), на счету которого 6 мячей в 14 играх.
Напомним, в текущем сезоне Головин трижды подряд признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Франции.