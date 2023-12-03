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17:17 (мск), источник: Sport24

Гол Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Гавр» Кузяева. Доннарумму удалили в начале матча

«ПСЖ» в гостях обыграл «Гавр» (2:0) в рамках 14-го тура чемпионата Франции.

Гавр
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Голами в ворота хозяев поля отметились Килиан Мбаппе (23-я минута) и Витинья (89). Усман Дембеле отметился ассистом. Оба мяча были забиты парижанами в меньшинстве, так как на 10-й минуте за фол последней надежды прямую красную карточку получил вратарь гостей Джанлуиджи Доннарумма.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.

«ПСЖ» набрал 33 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1. «Гавр» потерпел первое поражение за 6 последних туров и с 16 баллами на счету занимает 9-ю строчку в чемпионате.

Гавр
0:2
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
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