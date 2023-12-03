Гол Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Гавр» Кузяева. Доннарумму удалили в начале матча

Голами в ворота хозяев поля отметились Килиан Мбаппе (23-я минута) и Витинья (89). Усман Дембеле отметился ассистом. Оба мяча были забиты парижанами в меньшинстве, так как на 10-й минуте за фол последней надежды прямую красную карточку получил вратарь гостей Джанлуиджи Доннарумма.