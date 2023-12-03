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19:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» вырвал победу у «Фулхэма», дважды забив за две минуты в концовке

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Фулхэм» в матче 14-го тура АПЛ — 4:3.

Ливерпуль
Фулхэм
Астон Вилла
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Источник: Reuters

Мерсисайдцы уступали в счете до 87-й минуты, но затем победу им принесли голы Ватару Эндо и Трента Александра-Арнольда, который оформил дубль (20-я и 88-я минуты). Еще один мяч за команду Юргена Клоппа забил Алексис Макаллистер на 38-й минуте.

За «Фулхэм» отличились Харри Уилсон (24-я минута), Кенни Тете (45+3-я) и Бобби Рид (80-я).

«Ливерпуль» (31 очко) поднялся на второе место в АПЛ. Лондонцы с 15 очками занимают 14-ю строчку в турнирной таблице.

В параллельном матче «Астон Вилла» на выезде сыграла вничью с «Борнмутом» (2:2). По голу за хозяев забили Антуан Семеньо и Доминик Соланке. За гостей голами отметились Леон Бэйли и Олли Уоткинс.

Ливерпуль
4:3
Первый тайм: 2:2
Фулхэм
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