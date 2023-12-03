«Ливерпуль» вырвал победу у «Фулхэма», дважды забив за две минуты в концовке

Мерсисайдцы уступали в счете до 87-й минуты, но затем победу им принесли голы Ватару Эндо и Трента Александра-Арнольда, который оформил дубль (20-я и 88-я минуты). Еще один мяч за команду Юргена Клоппа забил Алексис Макаллистер на 38-й минуте.