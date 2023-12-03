Головин установил 3 личных статистических рекорда в матче с «Монпелье»
«Монако» на своем поле обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1 со счетом 2:0.
Монако
МонпельеЧемпионат Франции: таблица и календарь
«Монако» на своем поле обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1 со счетом 2:0.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин не отметился результативными действиями, однако Opta сообщает, что он обновил 3 своих личных статистических рекорда: по количеству касаний за игру, по количеству передач под удар и по количеству передач в финальную треть поля.
Головин сделал 99 касаний, 8 передач под удар и 29 точных передач в финальную треть. Все эти показатели являются лучшими за все время выступления Головина во Франции.
Также Александр за игру совершил 3 отбора и 3 удара (1 штанга).