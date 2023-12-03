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21:00 (мск), источник: Sport24

Головин установил 3 личных статистических рекорда в матче с «Монпелье»

«Монако» на своем поле обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1 со счетом 2:0.

Монако
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Российский полузащитник монегасков Александр Головин не отметился результативными действиями, однако Opta сообщает, что он обновил 3 своих личных статистических рекорда: по количеству касаний за игру, по количеству передач под удар и по количеству передач в финальную треть поля.

Головин сделал 99 касаний, 8 передач под удар и 29 точных передач в финальную треть. Все эти показатели являются лучшими за все время выступления Головина во Франции.

Также Александр за игру совершил 3 отбора и 3 удара (1 штанга).

Монако
2:0
Первый тайм: 1:0
Монпелье
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